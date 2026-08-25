Prevén sentencia al líder de una secta polígama tras hallazgo de niñas en tráiler en Arizona

Esta foto sin fecha proporcionada por la policía del condado Coconino, en Arizona, muestra a Samuel Bateman, líder de una secta polígama. (Foto, policía del condado Coconino vía AP, Archivo) AP

Samuel Bateman, de 50 años, fue declarado culpable de tres cargos de abuso infantil derivados de una detención de tráfico en Flagstaff en agosto de 2022 que llevó al hallazgo de tres niñas, de entre 11 y 14 años, dentro del remolque. Este tenía un inodoro improvisado, un sofá y sillas de campamento, y carecía de aire acondicionado y cinturones de seguridad. Alguien alertó a las autoridades sobre el remolque después de ver dedos pequeños asomándose por rendijas en las puertas.

Cada cargo conlleva una pena obligatoria de entre cuatro y ocho años. Un juez tendrá la facultad de ordenar que las condenas se cumplan de manera consecutiva o concurrente.

Bateman, cuyo pequeño grupo era una escisión de la secta polígama que en su día lideró Warren Jeffs, cumple actualmente 50 años en una prisión federal por coaccionar a niñas de tan solo 9 años para que se sometieran a actos sexuales con él y con otros adultos, y por tramar el secuestro de niñas que estaban bajo custodia protectora.

En el caso estatal, Bateman reconoció que sabía que las niñas estuvieron durante horas en un remolque caliente y que la ventilación no era buena, pero minimizó las condiciones.

Bateman, que no es abogado pero se representó a sí mismo en el juicio, sostuvo que pensó que las niñas habían salido cuando se detuvieron. Afirmó que quedó “tan sorprendido como era posible” cuando se enteró de que aún estaban dentro cuando lo detuvieron.

Las autoridades federales indicaron que Bateman viajó ampliamente entre Arizona, Utah, Colorado y Nebraska mientras construía una red escindida de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que históricamente ha tenido su base en las comunidades vecinas de Colorado City, Arizona, y Hildale, Utah.

Él y sus seguidores practicaban la poligamia, un legado de las primeras enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que abandonó esa práctica en 1890 y ahora la prohíbe estrictamente.

Bateman fue uno de los seguidores de confianza de Jeffs, quien anteriormente lideró la secta y cumple una condena de cadena perpetua en Texas por agresión sexual a menores.

La influencia de la secta polígama ha disminuido de manera significativa con el tiempo en las localidades donde históricamente se asentó. En 2017, una orden judicial puso a los pueblos bajo supervisión, apartando a la iglesia de sus gobiernos y del departamento de policía compartido.

Desde entonces, la zona se ha transformado con tal rapidez que los pueblos quedaron liberados de la supervisión ordenada por el tribunal el verano pasado, casi dos años antes de lo previsto. Ahora se cree que los miembros practicantes de la secta representan solo un pequeño porcentaje de la población de esas localidades.

Bateman fue el foco de la serie de Netflix “Trust Me: The False Prophet”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP