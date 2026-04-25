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Presuntos piratas somalíes secuestran un petrolero que se dirigía a la capital

MOGADISCIO, Somalia (AP) — Supuestos piratas somalíes secuestraron un petrolero frente a la costa nororiental de Somalia, según un funcionario local y el ejército británico.

La embarcación fue capturada el miércoles en aguas entre las localidades costeras de Hafun y Bandarbeyla, en el estado semiautónomo de Puntlandia, en el océano Índico.

El petrolero había zarpado del puerto de Berbera y se dirigía a la capital somalí, Mogadiscio, cuando fue interceptado, dijo a The Associated Press un coronel de la policía marítima de Puntlandia, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a un periodista.

Según el funcionario, el secuestro fue llevado a cabo por seis hombres armados del distrito de Bandarbeyla.

En un comunicado, la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico, reportó un secuestro frente a la costa de Somalia. De acuerdo con la nota, personas no autorizadas tomaron el control del petrolero y lo estaban llevando “hacia el sur, dentro de aguas territoriales somalíes”.

El buque, propiedad de intereses paquistaníes y fletado por empresarios locales, transportaba un gran cargamento de combustible, de acuerdo con el funcionario de Puntlandia. No fue posible verificar cuántas personas iban a bordo.

Las autoridades locales y las fuerzas de seguridad de Puntlandia están presionadas por líderes comunitarios para lograr la liberación de la embarcación y de su tripulación. Por el momento no había indicios de peticiones de rescate.

La piratería frente a la costa de Somalia, que en su día fue una de las más peligrosas del mundo, ha disminuido de forma significativa durante la última década debido a las patrullas internacionales y a una mayor seguridad marítima. Sin embargo, incidentes esporádicos siguen generando preocupación por un posible resurgimiento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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