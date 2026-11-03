Presuntos milicianos matan a 2 policías que protegían a vacunadores antipolio en Pakistán

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Un trabajador de salud administra una vacuna contra la polio a un niño en una barriada de Lahore, Pakistán, el lunes 2 de noviembre de 2026. (AP Foto/K.M. Chaudary) AP

El tiroteo en Mohmand, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa que limita con Afganistán, también dejó herido a un tercer agente. El agente de policía Ayaz Khan indicó que los policías se dirigían a una aldea cercana para escoltar a los equipos de vacunación cuando fueron atacados a tiros.

Los atacantes huyeron del lugar. Ningún grupo se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque.

Los talibanes paquistaníes y otros grupos milicianos atacan con regularidad las campañas contra la polio y a la policía que protege a los trabajadores de salud, al afirmar falsamente que las campañas de vacunación contra la polio forman parte de una conspiración occidental para esterilizar a los niños.

En Islamabad, el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, tachó el ataque de “intolerable” y ofreció sus condolencias a las familias de los agentes fallecidos, que trabajaban por un futuro más saludable para el país, añadió.

Pakistán inició una campaña nacional el lunes para vacunar a 24 millones de niños contra la polio como parte de los esfuerzos por erradicar la enfermedad. Pakistán y la vecina Afganistán siguen siendo los únicos países donde el poliovirus natural es endémico, según la Organización Mundial de la Salud.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP