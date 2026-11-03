Presuntos milicianos matan a 2 policías que protegían a vacunadores antipolio en Pakistán

El tiroteo en Mohmand, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa que limita con Afganistán, también dejó herido a un tercer agente. El agente de policía Ayaz Khan indicó que los policías se dirigían a una aldea cercana para escoltar a los equipos de vacunación cuando fueron atacados a tiros.
Los atacantes huyeron del lugar. Ningún grupo se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque.
Los talibanes paquistaníes y otros grupos milicianos atacan con regularidad las campañas contra la polio y a la policía que protege a los trabajadores de salud, al afirmar falsamente que las campañas de vacunación contra la polio forman parte de una conspiración occidental para esterilizar a los niños.
En Islamabad, el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, tachó el ataque de “intolerable” y ofreció sus condolencias a las familias de los agentes fallecidos, que trabajaban por un futuro más saludable para el país, añadió.
Pakistán inició una campaña nacional el lunes para vacunar a 24 millones de niños contra la polio como parte de los esfuerzos por erradicar la enfermedad. Pakistán y la vecina Afganistán siguen siendo los únicos países donde el poliovirus natural es endémico, según la Organización Mundial de la Salud.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP