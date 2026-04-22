Presuntos golpistas en Nigeria son acusados de traición y terrorismo

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ARCHIVO - El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, habla con los medios antes de su reunión con el primer ministro británico Keir Starmer en Londres, el jueves 19 de marzo de 2026. (Foto AP/Kin Cheung, pool, file) AP

Los seis se declararon inocentes de los 13 cargos, que se anunciaron el martes. Llevan meses bajo custodia de la policía secreta.

Entre los seis sospechosos hay un mayor general retirado y un inspector de policía en servicio. Un séptimo sospechoso, el exgobernador del estado de Bayelsa Timipre Sylva, está acusado de ayudar a encubrir el complot y está prófugo.

Tras escuchar su declaración, el tribunal aplazó el caso hasta el 27 de abril, cuando examinará sus solicitudes de libertad bajo fianza.

En el pliego de los 13 cargos, las autoridades señalaron que los sospechosos “conspiraron entre sí para hacer la guerra contra el Estado con el fin de amedrentar al presidente de la República Federal”.

El gobierno dijo por primera vez en enero que había frustrado un intento de golpe de Estado, cuando anunció que varios oficiales militares serían juzgados.

El golpe hubiera truncado casi tres décadas de gobierno democrático en el país más poblado de África, que regresó a la democracia en 1999.

________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP