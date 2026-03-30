Presos brasileños hallan alivio y reducen condenas leyendo

Joseane Silva de Oliveira lee un libro en la biblioteca de la Cárcel para Mujeres Djanira Dolores de Oliveira en Río de Janeiro, el 25 de marzo del 2026. (AP foto/Bruna Prado) AP

Al igual que decenas de miles de detenidos en todo el país —incluido el expresidente Jair Bolsonaro—, se inscribió en un programa de reducción de condena que anima a los reclusos a sumergirse en obras literarias a cambio de reducir sus penas hasta 48 días al año.

La posibilidad de reunirse antes con su hijo autista de 9 años, a quien cuidan su madre y su tía, solo aumentó su motivación para participar en el proyecto.

“Un día es una eternidad porque se siente como si nunca fuera a terminar”, comentó de Souza, quien está encarcelada en la Prisión Femenina Djanira Dolores de Oliveira, en Rio de Janeiro, que alberga aproximadamente a 820 reclusas.

La lectura es “una especie de escape, para salir un poco de este ambiente, para pensar en otras cosas: otras historias, otras personas, no solo en mí”, manifestó.

Como la mayoría de sus compañeras, de Souza fue condenada por narcotráfico. Contó que recibió una pena de cinco años de prisión por vender un dulce brasileño de chocolate con cannabis conocido en portugués como “brigadeiro”. Llegó en noviembre pasado, pero espera pasar en agosto al régimen semiabierto lo que le permitiría salir de la cárcel durante el día para trabajar.

Brasil, que tiene una de las tasas de encarcelamiento per cápita más altas de América Latina, destaca por contar con uno de los sistemas más formalizados para la remisión de condena mediante la lectura. El programa fue regulado formalmente por primera vez en 2012 y luego estandarizado en todo Brasil en 2021; recibió renovada atención a comienzos de este año después de que el Supremo Tribunal Federal autorizara a Bolsonaro —quien cumple una condena de 27 años por intentar un golpe de Estado— a participar.

"Nos ayuda mucho"

Andréia Oliveira, coordinadora de prisiones femeninas e inclusión LGBTIQ+ en las cárceles del estado de Rio, señaló que el acceso a programas de lectura y a escuelas ayuda a la persona una vez que sale de prisión, pero también a la sociedad. “Cuando fomentamos la educación, las actividades lúdicas, el conocimiento, devolvemos a la sociedad a alguien que puede reconectarse, respetar las normas”, afirmó.

Desde 2022, el profesor de literatura Paulo Roberto Tonani ha estado realizando talleres en prisiones para que los detenidos en Río puedan beneficiarse de la medida.

Los participantes eligen o reciben un libro en la actividad inicial. Luego conversan sobre su libro en el siguiente encuentro y, por último, en una tercera reunión, elaboran una reseña o un dibujo que demuestre comprensión.

Los detenidos han leído “Capitanes de la arena”, del reconocido autor brasileño Jorge Amado; “Crimen y castigo”, de Fiódor Dostoievski, y “El color púrpura”, de Alice Walker.

Un favorito muy querido entre los participantes es el libro ilustrado “Padre Francisco”, de Marina Miyazaki Araujo, que cuenta la historia de un padre encarcelado desde la perspectiva del niño, explicó Tonani. Muchos detenidos en las prisiones brasileñas provienen de contextos de pobreza y no completaron la educación básica.

Algunos participantes del taller de finales de marzo en la prisión Djanira Dolores de Oliveira estaban leyendo “Lágrimas insumisas de mujeres”, de la escritora brasileña Conceição Evaristo.

Una de ellas es Celina Maria de Conceição, una mujer de 50 años originaria del estado norteño de Pernambuco quien participó en los talleres el año pasado y volvió a inscribirse.

“Nos ayuda mucho porque estamos encerradas y se vuelve muy estresante, muy ruidoso”, expresó. “Podemos irnos a otro lugar, interactuar con otras personas y hablar de cosas buenas, como el libro que estamos estudiando”.

Acceso desigual

Pero contó que tuvo que dejar el libro de Evaristo, que explora el impacto de la violencia en la vida de las mujeres negras, porque la perturbó.

“No me hizo bien, porque remueve nuestras emociones, y estamos en un lugar donde el ambiente ya es realmente pesado”, explicó.

Las prisiones brasileñas son conocidas por el hacinamiento y las duras condiciones. En 2023, el Supremo Tribunal Federal reconoció violaciones masivas de derechos humanos en el sistema penitenciario y ordenó al gobierno federal elaborar un plan para resolver la situación. El plan fue lanzado en 2025 y, entre otros objetivos, busca ampliar las oportunidades de estudio y trabajo.

Aunque se han logrado avances, el acceso a ganar reducción de pena mediante la lectura sigue siendo desigual en Brasil, indicó Rodrigo Dias, jefe de educación, cultura y deporte en la Secretaría Nacional de Políticas Penales del país.

En el estado nororiental de Alagoas, a algunos presos recibieron un Kindle con 300 obras literarias cargadas, mientras que otros estados, más conservadores, tienen una burocracia pesada que dificulta el acceso, señaló Dias.

Un informe gubernamental de 2023 encontró que alrededor del 30% de las unidades penitenciarias brasileñas no tienen bibliotecas ni espacios adecuados para la lectura. Pero Dias citó datos de la secretaría que muestran que el número de solicitudes de remisión por lectura se ha multiplicado por siete desde 2021.

Como de Souza, una vez que las personas empiezan a participar, a menudo quieren continuar. “El libro les da la posibilidad de soñar y, muchas veces, de ‘hablar’ con otras personas —no con quienes están presos o trabajan en el establecimiento, sino con los personajes de las historias—”, sostuvo Dias.

"Soy mucho más que el error que cometí"

Aunque Elionaldo Fernandes Julião, coautor del libro “Remisión de condena mediante la lectura en Brasil: el derecho a la educación en disputa” y profesor de la Universidad Federal Fluminense, subraya la importancia de acceder a libros en las prisiones, argumenta que, a menudo, los programas brasileños de reducción de condena por lectura se usan como sustituto de desarrollar el acceso a la educación, que es mucho más costoso.

El acceso a los libros, añadió, a menudo depende de proyectos locales. “Lamentablemente, estos son muy fáciles de eliminar o cerrar lo más rápido posible”, advirtió.

Durante el taller reciente, de Souza leyó en voz alta un poema escrito por la autora argentina Liliana Cabrera que describe a la narradora como “algo más que las letras en negrita de un expediente”.

De Souza compartió que esas palabras le resonaron profundamente.

“Alguien supo explicar con términos hermosos (…) que soy mucho más que un expediente judicial, mucho más que el error que cometí, que soy un ser humano con mi historia”, expresó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP