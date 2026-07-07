Presidente de Zimbabue, de 83 años, firma ley para retrasar elecciones y ampliar su mandato

El presidente de Zimbabue Emmerson Mnangagwa (cent) en las conmemoraciones del Día de las Fuerzas de Defensa, en Harare, el 13 de agosto del 2024. (AP foto/Aaron Ufumeli) AP

El mandatario Emmerson Mnangagwa, ya uno de los líderes en funciones de mayor edad del mundo con 83 años, se había comprometido previamente a dejar el cargo cuando concluya su segundo y último mandato en 2028.

Pero su partido gobernante, ZANU-PF, con el respaldo de algunos legisladores de la fracturada oposición, impulsó las enmiendas en el Parlamento, lo que convierte a Zimbabue en el país africano más reciente en modificar su Constitución de una manera que permite que un presidente en funciones permanezca más tiempo en el poder.

El Parlamento aprobó las enmiendas en junio. Aplazan dos años la próxima elección, prevista para 2028, lo que en la práctica extiende el mandato de Mnangagwa hasta 2030.

La Constitución revisada también elimina la votación pública en las elecciones presidenciales, con lo que los legisladores serán responsables de elegir al presidente, y amplía los mandatos del presidente y de los diputados de cinco años a siete.

Los cambios han suscitado críticas de abogados de derechos humanos, grupos de la sociedad civil, políticos de la oposición y algunos veteranos de la guerra de liberación de Zimbabue en la década de 1970, quienes sostienen que ampliar los mandatos presidenciales requiere aprobación mediante un referéndum nacional.

Los partidarios de las enmiendas argumentan que el Parlamento tenía autoridad para aprobar los cambios porque el límite constitucional de dos mandatos se mantiene sin cambios, aunque ahora cada mandato sería más largo.

Las enmiendas han profundizado las tensiones políticas en la nación africana de unos 15 millones de habitantes. En los últimos meses, la policía ha prohibido reuniones públicas, ha arrestado y detenido a algunos críticos de las reformas, mientras que otros han denunciado acoso e intimidación.

Los tribunales de Zimbabue aún no se han pronunciado sobre varias impugnaciones legales que buscan anular las enmiendas.

Mnangagwa gobierna Zimbabue desde 2017, tras la destitución respaldada por los militares de su mentor, el expresidente Robert Mugabe, quien murió en 2019.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP