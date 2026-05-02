Presidente de Taiwán llega a Esuatini tras retraso por falta de permiso de sobrevuelo

ARCHIVO – El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, pronuncia un discurso mientras inspecciona a los reservistas taiwaneses que participan en un entrenamiento de las reservas militares en el condado Ilan, en el este de Taiwán, el martes 2 de diciembre de 2025. (AP Foto/Chiang Ying-ying, Archivo) AP

En una publicación en X, Lai indicó que llegó a Esuatini, el único aliado diplomático de Taiwán en África, para “reafirmar nuestra amistad de larga data”. Sostuvo que Taiwán, una democracia autogobernada que China considera parte de su territorio, “nunca se dejará disuadir por presiones externas”.

Lai tenía previsto visitar originalmente el país del sur de África a partir del 22 de abril, pero autoridades taiwanesas señalaron que Seychelles, Mauricio y Madagascar revocaron los permisos de vuelo debido a “fuerte presión de las autoridades chinas, incluida la coerción económica”.

En una publicación realizada el sábado en Facebook, Lai escribió que la visita fue posible tras cuidadosos arreglos de sus equipos diplomático y de seguridad nacional. Explicó que el viaje profundizará aún más la amistad entre Taiwán y Esuatini mediante vínculos más estrechos en los ámbitos económico, agrícola, cultural y educativo.

“Nuestra determinación y compromiso se sustentan en el entendimiento de que Taiwán seguirá relacionándose con el mundo, sin importar los desafíos que enfrente”, escribió Lai en X. Taiwán no anunció los planes más recientes de la visita de Lai a Esuatini antes de su llegada.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China declaró en un comunicado, poco después de que Lai publicara en redes sociales sobre su visita, que el mandatario “hacía una maniobra ridícula ante el mundo”, y se refirió a que había sido “sacado de contrabando” de Taiwán.

El “acto indigno” de Lai y la visita “siempre serán una causa perdida y nada cambiará jamás el hecho de que Taiwán es parte de China”, afirmó el ministerio. “Instamos a Esuatini y a algunos otros países a ver hacia dónde se inclina el arco de la historia y dejar de servir como apoyo de los separatistas de la ‘independencia de Taiwán’”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán respondió, al señalar que el viaje de Lai se realizó “de conformidad con el derecho internacional, las normas internacionales, las prácticas diplomáticas” y las regulaciones de Taiwán.

El ministerio indicó en un comunicado escrito que el anuncio de la llegada de Lai a Esuatini se hizo solo después de que aterrizara a salvo, una precaución que, según dijo, cuenta con numerosos precedentes internacionales.

China no ha descartado usar la fuerza para tomar el control de Taiwán y ha buscado impedir que otros países mantengan vínculos diplomáticos formales con Taipéi.

En 2023, Tsai Ing-wen se convirtió en la presidenta taiwanesa en visitar más recientemente Esuatini, la pequeña nación sin litoral con una población de alrededor de 1,2 millones de personas. Esuatini se convirtió en el único país africano excluido del acceso sin aranceles al mercado chino debido a sus vínculos con Taiwán.

El viernes, el gobierno taiwanés expresó su preocupación cuando el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, le dijera en una llamada telefónica al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que Taiwán es el “mayor riesgo” en lo que respecta a las relaciones entre Beijing y Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP