Presidente de Serbia renuncia para postularse a primer ministro en elecciones anticipadas

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El segundo mandato presidencial de Vucic habría terminado en mayo del próximo año. La Constitución serbia le prohíbe buscar un tercer mandato.

Vucic manifestó que renunciaba para liderar a su partido de derecha, el Partido Progresista Serbio, en la votación del 25 de octubre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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