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Presidente de Nigeria celebra el "mayor" rescate en un día: liberan a 308 secuestrados en el norte

ABUYA, Nigeria (AP) — Al menos 308 personas secuestradas en distintos ataques en el norte de Nigeria fueron rescatadas, afirmó el presidente del país el miércoles.

ARCHIVO - El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, habla con reporteros antes de reunirse con el entonces primer ministro británico, Keir Starmer, en su residencia oficial en Londres, el 19 de marzo de 2026. (AP Foto/Kin Cheung, Pool, archivo)
ARCHIVO - El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, habla con reporteros antes de reunirse con el entonces primer ministro británico, Keir Starmer, en su residencia oficial en Londres, el 19 de marzo de 2026. (AP Foto/Kin Cheung, Pool, archivo) AP

Entre los liberados hay 163 personas raptadas en febrero en la comunidad de Woro, en la zona de Kaiama, en el estado de Kwara, y otras 145 secuestradas, en su mayoría, en el estado de Níger, explicó el mandatario, Bola Tinubu, en un comunicado.

No se dieron a conocer más detalles de la operación que liberó a las más de 300 personas que llevaban meses cautivas. El comunicado solo indicó que fueron rescatadas en un bosque y que estaban recibiendo atención médica.

Tinubu lo describió como la “mayor operación de rescate jamás realizada” en el país en un solo día por parte de las fuerzas de seguridad.

“La ejecución exitosa de esta operación, guiada por la inteligencia, demuestra la creciente eficiencia y colaboración entre nuestros servicios de seguridad”, afirmó. “Felicito a nuestros valientes hombres y mujeres uniformados por su valentía y su compromiso inquebrantable con la protección de vidas nigerianas”.

Los secuestros en escuelas son habituales en Nigeria, donde grupos insurgentes las atacan para presionar al gobierno y exigir rescates.

Grupos armados, conocidos en Nigeria como bandidos, llevan a cabo con regularidad incursiones y secuestros para pedir rescates en el noroeste y el centro-norte del país. Las autoridades sostienen que esos grupos incluyen, en su mayoría, a antiguos pastores que tomaron las armas contra comunidades agrícolas tras enfrentamientos por unos recursos cada vez más escasos.

En el noreste del país se libra una insurgencia desde hace más de una década.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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