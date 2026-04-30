Presidente Mulino cuestiona las detenciones de buques panameños en China: "no es normal"

“Es un tema sin duda complejo y escabroso. Como gobierno nacional hemos puesto reiteradas quejas ante las autoridades de puertos chinos”, dijo Mulino durante su conferencia de prensa semanal.

Durante todo abril de 160 detenciones registradas en puertos chinos, 132 correspondieron a buques con bandera de Panamá, según datos del Port State Control Committee del Tokyo MOU, el órgano rector del Memorando de Entendimiento de Tokio en la región Asia-Pacífico, integrado por 22 autoridades marítimas.

“El tema de las detenciones sí ha aumentado exponencialmente. Mucho. No es normal. Los otros registros, sobre todo los dos que compiten con Panamá, tienen detenciones, pero muy por debajo de las panameñas. Eso no es casual. Eso no es fortuito”, sostuvo Mulino.

El mandatario aseguró que la situación “lleva intrínseco un mensaje político” y reiteró que Panamá ha quedado en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China.

En los últimos días Estados Unidos y China intercambiaron comunicados por la situación de los buques de bandera panameña. China negó una presión a Panamá un día después de que Estados Unidos y varios países de Latinoamérica afirmaron que estaban alertas ante las acciones de Beijing.

La tensión ocurre luego de que el presidente estadounidense Donald Trump asegurara al inicio de su nuevo mandato que el Canal de Panamá estaba siendo controlado por China debido a que la firma hongkonesa CK Hutchison tenía la concesión de dos puertos estratégicos en cada entrada de la vía.

El pasado 29 de enero la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional la concesión de dos puertos a orillas del Canal de Panamá que eran operados por CK Hutchinson.

El gobierno de Panamá tomó el control de los puertos de Balboa y Cristóbal en febrero y permitió que filiales de Maersk y Mediterranean Shipping Company asumieran las operaciones en esas terminales.

Mulino defendió la decisión panameña sobre los puertos.

“Lo que hicimos... era lo que había que hacer en función del derecho panameño. Se acabó el contrato de Panama Ports (filial local de CK Hutchinson) por una orden de la Corte y Panamá tenía que asumir el control de esos dos puertos inmediatamente”.

El gobierno panameño entregó por 18 meses la operación temporal de esas terminales a filiales de MSC y Maersk mientras se desarrolla una nueva licitación.

Panama Ports mantiene un arbitraje por 2.000 millones de dólares contra el Estado panameño y otro proceso contra Maersk.

“En lo que a mí respecta yo no tengo ningún interés de escalar este problema con China. Para eso están los dos procesos de arbitraje”, manifestó el mandatario panameño.

FUENTE: AP