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Presidente de Mavericks Masai Ujiri dice que él decidió destituir a Jason Kidd como entrenador

DALLAS (AP) — El presidente de los Mavericks de Dallas, Masai Ujiri, hizo varias referencias a un nuevo comienzo para la franquicia mientras explicaba lo que, según manifestó, fue una decisión difícil: destituir a Jason Kidd como entrenador tras cinco temporadas en el cargo.

Masai Ujiri, presidente de los Mavericks de Dallas, habla en una conferencia de prensa el miércoles 20 de mayo de 2026 (AP Foto/Julio Cortez)
Masai Ujiri, presidente de los Mavericks de Dallas, habla en una conferencia de prensa el miércoles 20 de mayo de 2026 (AP Foto/Julio Cortez) AP

Ujiri también señaló que no haría referencias al canje de Luka Doncic ni a nadie vinculado con el acuerdo suscrito en febrero de 2025 que terminó siendo catastrófico para la franquicia.

“Sinceramente, ese traspaso no ha influido en absoluto en cómo he pensado sobre nada”, señaló Ujiri el miércoles en una conferencia de prensa. “No estoy en posición de criticar, culpar o siquiera investigar realmente algunas de las cosas que ocurrieron entonces. Tenemos que encontrar la manera de, poco a poco, dejar esto atrás, y tengo que hacerme responsable de hacerlo”.

Ujiri comentó que, en las dos semanas posteriores a su contratación, pasó bastante tiempo hablando con Kidd. Se negó a compartir detalles de esas conversaciones.

“Siendo transparente con todos, creo que empezar de cero era una buena manera de ver esto”, expresó Ujiri. “Siento que a veces en esta organización necesitábamos claridad sobre hacia dónde vamos. Necesitamos trabajar de verdad en una sola dirección: cómo construimos este equipo y cómo generamos victorias”.

Dallas se adentró en los playoffs con Kidd y Doncic, y llegó a las Finales de la NBA en 2024, dos años después de perder ante Golden State en el duelo por el título de la Conferencia Oeste.

Los Mavericks cedieron a Doncic a los Lakers de Los Ángeles, mediante un canje durante la temporada 2024-25 y recibieron a Anthony Davis como pieza central a cambio. Dallas se perdió los playoffs esa temporada y nuevamente en 2025-26.

Durante esa última campaña, Davis, frecuentemente lastimado, fue traspasado mientras estaba de baja por una lesión.

Kidd, el base miembro del Salón de la Fama que condujo a la franquicia a su único campeonato como jugador en 2011, terminó con un récord de .500 como entrenador en temporada regular (205-205) con los Mavs.

En dos de los tres años en que Dallas se quedó fuera de los playoffs bajo las órdenes Kidd, quedó claro que el club estaba enfocado en su posición en el draft conforme terminaban las temporadas.

“Lo que ha hecho por esta organización lo respetamos de verdad, así que ésta fue una decisión muy, muy difícil”, dijo Ujiri. “Tengo que hacerme responsable de una decisión como ésta. También tengo que ser muy activo en cómo evalúo la organización de arriba abajo”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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