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Presidente de Guatemala acusa al crimen organizado de impulsar las protestas por alza de combustible

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, responsabilizó al crimen organizado de las protestas por el alza de los combustibles que se tornaron violentas en algunas partes del país la semana pasada, en un mensaje a la nación la noche del domingo.

Un manifestante sostiene un bastón de mando durante una marcha indígena al Congreso contra la subida de los precios del combustible y para exigir subsidios al gobierno en Ciudad de Guatemala, el martes 8 de septiembre de 2026. (AP Foto/Moises Castillo)
Un manifestante sostiene un bastón de mando durante una marcha indígena al Congreso contra la subida de los precios del combustible y para exigir subsidios al gobierno en Ciudad de Guatemala, el martes 8 de septiembre de 2026. (AP Foto/Moises Castillo) AP

Arévalo dijo que su gobierno ha visto a “otros actores aprovecharse del malestar ciudadano para provocar bloqueos y acciones violentas” que lejos de ser manifestaciones pacíficas "buscan sembrar el caos y el desorden".

“Por ejemplo en Río Hondo, (departamento de) Zacapa políticos locales se han coludido con actores del narcotráfico para pagarle a los participantes en los bloqueos, o (los municipios de) Cuyotenango (en Suchitepéquez al sur del país) y Villa Nueva (de la capital), donde actores políticos espurios, pandilleros en unos casos y crimen organizado en otros, se han asociado para montar los bloqueos”, dijo Arévalo y agregó que tales acciones pretendían desestabilizar a su gobierno.

Las tensiones se elevaron la semana pasada cuando trasportistas organizados y otros grupos bloquearon carreteras, incendiaron vehículos, atacaron con armas a policías y provocaron destrozos en varios puntos del país, principalmente en la capital guatemalteca.

En su mensaje, el presidente dijo que trabaja con el Congreso para crear medidas complementarias en las próximas semanas para abordar los efectos del alza al combustible, que también ha encarecido los productos de la canasta básica.

En caso de que el precio de los combustibles rebase el tope establecido, entonces entrará vigencia un subsidio por parte del gobierno que irá a los importadores del material.

Sin embargo, la ley no ha entrado en vigencia debido a que el diputado Allan Estuardo Rodríguez Reyes, electo por el partido VAMOS, del expresidente Alejandro Giammattei, pidió revisiones a la Ley, lo que hace imposible publicarla y que entre en vigencia.

“Esta semana también vimos que hay políticos que quieren aprovecharse del dolor de las familias, como un diputado que ha obstaculizado la entrada en vigencia de la ley ya aprobada, retrasando la reducción de precios y obligando que miles de guatemaltecos sigamos pagando altos montos”, dijo Arévalo.

El ministro de Gobernación, Marco Villeda, dijo el sábado tras los disturbios que dos policías fueron heridos de bala, 14 personas fueron detenidas y se incautaron unos ocho vehículos usados para bloquear carreteras.

FUENTE: AP

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