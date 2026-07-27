Presidente filipino lanza crítica velada a China en discurso a la nación

El presidente filipino en su discurso del Estado de la Nación en el Congreso en Quezon, Filipinas, el 27 de julio del 2026. (AP foto/Aaron Favila) AP

En asuntos internos, Marcos reveló que un fiscal especial anticorrupción presentará pronto cargos contra el exdirector de la Cámara de Representantes Martin Romualdez, quien ha sido implicado en un escándalo de corrupción que el mandatario expuso en su discurso sobre el estado de la nación del año pasado.

Marcos no mencionó a China por su nombre ni profundizó en su crítica a Beijing, que fue aplaudida por muchos legisladores, pero declaró que “últimamente, nuestra propia humanidad ha sido puesta en duda” y recordó a sus detractores que “los filipinos son una raza noble… y grandiosa. No somos codiciosos, no somos racistas, no somos mentirosos”.

Marcos citó al embajador chino Jing Quan a su oficina en Manila la semana pasada después de que China Daily, un medio estatal chino, retratara a los filipinos como monos en un video editorial y en caricaturas. Las animaciones se centraban en el rechazo de Beijing al fallo arbitral que invalidó las reclamaciones de China en el Mar de China Meridional.

El gobierno filipino condenó enérgicamente las imágenes generadas por la IA por considerarlas “racistas y deshumanizantes” y exigió que fueran retiradas.

En Beijing, sin embargo, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, manifestó la semana pasada que el video “no representa la posición oficial y no tengo comentarios al respecto”.

No obstante, indicó que China considera el arbitraje como “una farsa política disfrazada de procedimiento legal”. Añadió que “el llamado laudo es ilegal, nulo y sin efecto y no tiene fuerza vinculante”, reiterando la postura oficial de China.

Marcos afirmó que el fallo, que dijo era definitivo y vinculante, constituía un “referente definitivo para la interpretación y aplicación” de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que fue la base de la decisión. Filipinas inició el arbitraje en 2013 tras un tenso enfrentamiento entre barcos chinos y filipinos en un banco de arena en disputa, pero China se negó a participar y rechazó la decisión por considerarla una farsa.

“Este gobierno hará todo lo necesario para seguir defendiendo este laudo, utilizando todos los medios pacíficos y legales disponibles para la república contra cualquier intento, extranjero o interno, de socavar este logro”, indicó Marcos añadiendo que los filipinos “no ceden”.

Los enfrentamientos territoriales en las aguas en disputa se han vuelto más frecuentes en los últimos años, en particular entre fuerzas y flotas pesqueras chinas, filipinas y vietnamitas. Las disputas en esta vía marítima estratégica —una ruta clave del comercio mundial— también involucran a Malasia, Brunéi y Taiwán.

Marcos dice que ser familia no protegerá a su primo y aliado

Marcos no identificó por su nombre a Romualdez, su primo y aliado político clave, pero era evidente que se refería a él al hablar de los cargos de corrupción que se presentarán.

“Esto me duele, pero tenemos que hacer lo correcto", expresó Marcos. "No soy presidente para mi familia. No soy presidente para mi amigo”.

Romualdez, quien renunció como presidente de la Cámara el año pasado pero sigue siendo miembro del Congreso, reiteró en un comunicado que no violó la ley y que estaba dispuesto a demostrarlo.

Romualdez, junto con varios miembros de la Cámara y senadores, fue acusado de embolsarse enormes comisiones ilegales provenientes de proyectos de control de inundaciones, según investigaciones del gobierno y del Congreso. Otras personas han sido acusadas y detenidas por corrupción a gran escala, entre ellas un senador en funciones y un exsenador, un exsecretario de Obras Públicas que sirvió bajo Marcos, y varios ingenieros del gobierno y ejecutivos de empresas constructoras, pero hasta la fecha no Romualdez.

Marcos dijo que el gobierno ha recuperado o congelado efectivo y propiedades por un valor de casi 25.000 millones de pesos (410 millones de dólares) pertenecientes a algunos de los sospechosos, y que parte de esos bienes ya ha sido devuelta al tesoro nacional.

Marcos sugiere reconsiderar la energía nuclear

Marcos también habló extensamente sobre los esfuerzos de su administración para amortiguar el impacto de las alzas en los precios del combustible causadas por la guerra en Irán para los filipinos comunes. Con el objetivo de reforzar la seguridad energética, Marcos afirmó que “quizá sea momento de que volvamos a revisar la producción de energía nuclear”.

“Nos aseguraremos de que sea segura", sostuvo Marcos, sin dar más detalles. "También nos aseguraremos de poder explicar bien al público los buenos beneficios de la energía nuclear”.

Filipinas construyó su primera y única planta de energía nuclear en Bataán, una provincia costera en una región propensa a terremotos a unos 120 kilómetros (75 millas) al noroeste de Manila, en la década de 1970, pero quedó inactiva debido a preocupaciones de seguridad y a la corrupción.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP