Presidente electo de Colombia suspende la transición con el gobierno saliente de Petro

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El conservador De la Espriella dijo en la red social X que el proceso se suspenderá de manera “inmediata” con el gobierno “corrupto” que terminará su periodo en un mes y que “con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia”.

El proceso de transición de gobierno o empalme, como se conoce en Colombia, suele ser un trámite formal para recibir la administración que brinda al nuevo presidente los insumos para su plan de gobierno. Sin embargo, el proceso entre Petro y De la Espriella, contradictores políticos, ha estado rodeado de cuestionamientos mutuos.

De la Espriella aseguró que en las próximas horas explicará las razones por las que decidió suspender la transición de gobierno y las medidas que adoptará.

La víspera, Petro fue explícito en no reconocer la legitimidad de De la Espriella al asegurar que “no ganó las elecciones” en el reñido balotaje del 21 de junio con el progresista Iván Cepeda, su aliado político, pese a que el Consejo Nacional Electoral declaró ganador a De la Espriella.

Insistió en X en que se gestó un presunto fraude electoral porque los software utilizados en el escrutinio “utilizaron algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo”.

El día del balotaje Petro aseguró que reconocería los resultados del escrutinio, el cual realizan jueces y luego avala la autoridad electoral. Sin embargo, no lo hizo expresamente y lo que siguieron fueron declaraciones sujetas a interpretación, como un comunicado en el que dijo que haría la “transición democrática del gobierno” y acataría “las decisiones de los jueces”.

El procurador general, Gregorio Eljach, ha dicho a la prensa que los cuestionamientos del mandatario sobre los resultados de la elección no tienen incidencia jurídica, por lo que De la Espriella tomará posesión del cargo el 7 de agosto. Una misión de observadores de la Unión Europea subrayó tras el balotaje la transparencia y eficiencia del proceso de recuento de votos. El Centro Carter indicó que el sistema de gestión de resultados fue “confiable, transparente y plenamente trazable”. FUENTE: AP