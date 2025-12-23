americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Presidente electo de Chile y mandatario ecuatoriano dialogan en Quito sobre seguridad y migración

QUITO (AP) — A pocos días de su triunfo en el balotaje presidencial de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast se reunió el martes en Quito con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en un intento de fortalecer los lazos con los gobiernos de derecha de la región y para abordar asuntos referidos a la seguridad, la migración y el comercio bilateral.

El ultraderechista José Antonio Kast, del opositor Partido Republicano, saluda después de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago, Chile, el domingo 14 de diciembre de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix)
El ultraderechista José Antonio Kast, del opositor Partido Republicano, saluda después de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago, Chile, el domingo 14 de diciembre de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix) AP

Kast, del Partido Republicano de Chile, se impuso el 14 de diciembre en las urnas a la izquierdista Jeannette Jara apuntalando la tendencia conservadora en la región. Asumirá la presidencia el 11 de marzo de 2026.

El conservador chileno fue recibido por Noboa en el palacio presidencial, en el centro de la capital ecuatoriana, en el marco de actos protocolares. Ninguno ofreció declaraciones.

En un mensaje de X, la presidencia de Ecuador informó sin dar más detalles que durante el encuentro dialogaron sobre “la importancia de fortalecer la cooperación en seguridad, lucha contra el crimen organizado, movilidad humana e impulso al comercio entre ambas naciones”.

Kast había anticipado la seguridad como un tema prioritario en su agenda de diálogo con otros líderes internacionales. “Ecuador tiene un problema real con el crimen organizado (…) Ustedes ven la situación que está ocurriendo en Perú, que no es muy distinta a la que ocurre en otros países de nuestro continente, y tenemos que sentarnos a conversar”, aseveró previo a abordar el avión que lo condujo a Quito.

Ecuador, otrora uno de los países más seguros de la región, se apresta a cerrar 2025 como el año más violento de su historia con más de 9.000 homicidios, según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado y otros índices de criminalidad global. La cifra supera las 7.063 muertes violentas registradas en 2024 y el récord anterior de 2023 con 8.248.

Aunque con cifras considerablemente menores, Chile también ha experimentado un ascenso en los niveles de inseguridad en los últimos años, tras la llegada de bandas criminales que lo han expuesto a delitos antes poco vistos. El país sudamericano cerró 2024 con 1.207 homicidios.

Frente a ese panorama Noboa ha defendido la política de mano dura sostenida en el despliegue de fuerzas de seguridad, que ha sido cuestionada por expertos debido a su falta de éxito y por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales como violatoria de derechos humanos.

En una línea similar, Kast —condescendiente con la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990)— sostuvo hace poco durante un discurso electoral que “vamos a recuperar el orden, la seguridad, el poder y la autoridad del Estado”.

Tras su triunfo, el primer encuentro de Kast con un mandatario de la región fue con el ultraderechista argentino Javier Milei. En enero lo hará con el presidente interino de Perú, José Jerí.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Trabajadores en el techo de una casa en Anna, Texas, el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/LM Otero)

Economía de EEUU creció a un sorprendentemente fuerte ritmo anual del 4,3%

El presidente estadounidense Donald Trump llega en el Air Force One en el Aeropuerto Internacional Palm Beach en Florida el 20 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

Trump se reúne con asesores de seguridad nacional en medio de tensiones con Venezuela

El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

Destacados del día

LISTA de negocios en MIAMI a los que el condado revocó licencias por sospechas de comercio con Cuba

LISTA de negocios en MIAMI a los que el condado revocó licencias por sospechas de comercio con Cuba

Insurrecto clama ayuda desde Alligator Alcatraz: Nos están haciendo la vida un yogur

Insurrecto clama ayuda desde "Alligator Alcatraz": "Nos están haciendo la vida un yogur"

Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

Con una fila de prisioneros encerrados en una celda de fondo, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, habla durante una visita guiada al Centro de Confinamiento de Terroristas en Tecoluca, El Salvador, el 26 de marzo de 2025. (AP Foto/Alex Brandon, archivo)

"60 Minutes" retrasa emisión de reportaje crítico sobre política de deportación de Trump

Trabajadores en el techo de una casa en Anna, Texas, el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/LM Otero)

Economía de EEUU creció a un sorprendentemente fuerte ritmo anual del 4,3%

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter