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Presidente de Ecuador dice que espera una solución a crisis con Colombia tras elecciones en ese país

QUITO (AP) — El presidente ecuatoriano Daniel Noboa señaló el lunes que espera hallar una solución definitiva a la crisis comercial y política con Colombia después de las elecciones presidenciales en ese país y prácticamente descartó una posible salida al conflicto con su par colombiano Gustavo Petro.

En declaraciones a la radio Forever de Guayaquil el mandatario ecuatoriano dijo que “estamos siempre abiertos a trabajar con Colombia, son nuestros hermanos, están al lado y siempre hemos tenido buena relación”

Agregó que “esperemos que después de las elecciones nos podamos sentar y darle una solución a largo plazo a este problema que tenemos en la frontera” en referencia a la contienda presidencial en ese país previstas para fines de mayo.

Acerca de una eventual salida inmediata respondió que “no tengo gran esperanza de que Petro cambie ni que haga lo que debería hacer, proteger su frontera sur”.

La relación binacional se ha deteriorado desde enero, cuando Ecuador fijó una tasa del 30% a todos los productos colombianos que desde marzo subió al 50% y en mayo llegará al 100%.

Para justificar la medida Ecuador adujo que Colombia no custodia su frontera, donde de ese lado hay una importante presencia de grupos armados vinculados con la minería ilegal, el tráfico de personas y el narcotráfico, y que su balanza comercial era negativa y cercana a los 1.000 millones de dólares anuales.

El Ministerio de Comercio colombiano respondió que aumentaría el arancel a las importaciones provenientes de Ecuador del 30% al 100%, pero esa propuesta debe pasar a un comité para su aprobación. Petro dijo que excluirá de esta decisión a los productos ecuatorianos que su país necesita.

Ambos países han retirado sus respectivos embajadores en Quito y Bogotá como muestra del deterioro de sus relaciones diplomáticas.

Esta tensión genera graves afectaciones a los sectores productivos de ambos países, especialmente en la zona fronteriza, donde hasta hace unos meses el comercio y el transporte de mercancías eran incesantes.

La Comunidad Andina de Naciones, ha exhortado a Noboa y Petro a retomar el diálogo directo y adelantó la posibilidad de que la banca multilateral apoye con fondos para incrementar “las capacidades de ambos países en las zonas de frontera”.

FUENTE: AP

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