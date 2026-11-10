Presidente dominicano dice que apoya a Bukele y la presencia de tropas salvadoreñas en Haití

Un soldado de El Salvador monta guardia mientras un convoy de vehículos blindados, que transporta personal militar y equipo, llega al barrio de Tabarre, el sábado 31 de octubre de 2026, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Odelyn Joseph) AP

Las tropas salvadoreñas desplegadas recientemente en Haití son objeto de escrutinio debido a que operan en gran medida fuera del marco de una fuerza multinacional de supresión de pandillas respaldada por la ONU.

Abinader hizo un llamado a la fuerza de supresión de pandillas para que coordine sus acciones con las tropas salvadoreñas y “apoyar decididamente al ejército salvadoreño y la actitud del presidente (Nayib) Bukele".

Igor Rugwiza, portavoz de la fuerza de supresión de pandillas, declaró a The Associated Press que su grupo está en estrecha coordinación con las autoridades haitianas y con socios internacionales pertinentes “en apoyo de los objetivos de seguridad compartidos”.

“La (fuerza) considera que la coordinación efectiva y evitar las interferencias entre todos los actores de seguridad que operan en Haití son esenciales para lograr resultados de seguridad sostenibles”, añadió en un comunicado.

Aseguró que cualquier actividad emprendida por la fuerza “se realiza en conformidad con su mandato, los arreglos establecidos de mando y control, las reglas de enfrentamiento y las obligaciones legales de los derechos humanos".

El presidente salvadoreño Nayib Bukele celebró recientemente un ataque realizado por la policía haitiana y tropas salvadoreñas en el cual se destruyó la vivienda de Wilson Joseph, más conocido como Lanmò San Jou y líder de la pandilla 400 Mawozo. Joseph no fue abatido.

“Cumplimos nuestra promesa”, publicó el martes en la red social X, refiriéndose al ataque contra la vivienda y el cuartel general de la pandilla. “La mayoría de ellos huyeron sin siquiera intentar luchar. ¡Qué cobardes son!".

Abinader se comprometió a mantener su apoyo a Bukele y señaló que el ministro de Defensa de El Salvador habla casi a diario con su homólogo dominicano. En tanto, se tiene previsto que el primer ministro haitiano Alix Didier Fils-Aimé viaje la próxima semana a El Salvador para reunirse con altos funcionarios del gobierno y discutir el futuro de las tropas salvadoreñas en su país.

Un portavoz de Abinader se negó a dar detalles sobre el tipo de asistencia que la República Dominicana ha brindado a El Salvador.

Amnistía Internacional instó a Bukele y al primer ministro de Haití a garantizar que todas las operaciones de las tropas salvadoreñas cumplan con el derecho internacional en materia de derechos humanos.

“Ambos gobiernos deben hacer público el acuerdo que rige el despliegue y explicar cómo supervisan a las fuerzas desplegadas, qué normas rigen el uso de la fuerza, ante quién rinden cuentas y la manera en que la población puede denunciar posibles violaciones sin temor a represalias”, declaró el lunes Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

República Dominicana comparte la isla de La Española con Haití. Abinader se ha comprometido a mantener la vigilancia en la frontera con drones, soldados y vehículos blindados, y a responder a cualquier acción que pueda amenazar la estabilidad de su país.

El Salvador desplegó a sus soldados después de que cuatro técnicos de aviación fueron atacados el 18 de octubre en una zona controlada por pandillas. Siguen desaparecidos.

Sophie Rutenbar, experta en Global Initiative Against Transnational Organized Crime, señaló que Haití está “sumamente abarrotado” por fuerzas de seguridad.

“No sabemos mucho sobre los mecanismos de coordinación en este momento", destacó. "No es una gran situación”.

Policías y soldados haitianos combaten a las pandillas en conjunto con la fuerza de supresión de pandillas y la empresa privada de seguridad fundada por el ex SEAL de la Marina de Estados Unidos y fundador de Blackwater, Erik Prince. Y ahora también hay tropas salvadoreñas sobre el terreno.

“Estas fuerzas de seguridad tienen puntos de vista tan distintos”, explicó. “Es extremadamente complejo”.

Indicó que el sentir de la población haitiana con la presencia de las tropas salvadoreñas es “en su mayoría positivo”.

“Resulta muy atractivo que alguien venga y te rescate después de que las cosas han estado tan mal durante tanto tiempo”, expresó.

Pero expertos señalan que durante los ataques contra las pandillas han muerto civiles, y cuestionan cuánto tiempo es que las fuerzas de El Salvador pueden mantener su ritmo actual.

“Lo que están haciendo es una propuesta muy costosa”, afirmó, y apuntó que si las tropas salvadoreñas trabajaran en coordinación con la fuerza de supresión de pandillas, ambas partes se beneficiarían de recursos adicionales.

“Ahora mismo se aclama a Bukele como un salvador”, sostuvo. “La realidad probablemente se impondrá en algún momento. Lo que están haciendo es complicado”.

Wolf Pamphile, fundador y director ejecutivo de Haiti Policy House, un centro de estudios con sede en Estados Unidos, señaló que los 400 Mawozo sigue siendo el mayor desafío para el gobierno de Haití y la fuerza de supresión de pandillas.

Subrayó que, por prometedoras que parezcan las acciones de El Salvador en Haití, cree que las tropas centroamericanas quizá tengan que trabajar con la fuerza de supresión de pandillas a largo plazo.

“Hubiera sido mejor que el gobierno haitiano encauzara a los soldados salvadoreños dentro de una estructura que ya existe”, afirmó. “Es difícil dar marcha atrás”.

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El reportero de The Associated Press Martín Adames en Santo Domingo, República Dominicana, contribuyó.

FUENTE: AP