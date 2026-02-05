americateve

Presidente dice que Panamá no se dejará amenazar por China; fallo sobre puertos es definitivo

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — El presidente panameño José Raúl Mulino rechazó el jueves los pronunciamientos de China y Hong Kong tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión de los puertos en el canal operados por la filial de CK Hutchison Holdings.

Vista aérea del puerto Balboa del Canal de Panamá, administrado por CK Hutchison Holdings, en la Ciudad de Panamá, el miércoles 4 de febrero de 2026. (AP Foto/Matías Delacroix)
Durante su conferencia semanal el mandatario sostuvo que Panamá es un Estado de Derecho, con un sistema de justicia independiente.

“Panamá es un país digno, tampoco se va a dejar amenazar por ningún país sobre la tierra”, afirmó el presidente al referirse directamente a los comunicados difundidos por autoridades de Hong Kong y Macao, así como a los comentarios posteriores de China sobre el fallo judicial panameño.

“Hay una gran diferencia entre una economía regida por el Comité Central del Partido Comunista Chino y una institucionalidad democrática que es la que rige en Panamá”, agregó Mulino.

La semana pasada la Corte Suprema panameña dictaminó que la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC) —la filial de Hutchison en Panamá— era inconstitucional, en un fallo que impulsa el objetivo de Estados Unidos de bloquear cualquier influencia de China sobre la estratégica vía fluvial.

El mandatario subrayó que Hong Kong es una región administrativa especial de China y que la comunicación diplomática de Panamá se canaliza exclusivamente con Beijing a través de la Cancillería.

“La decisión de la Corte es única, es definitiva, es final y toca acatarla”, señaló.

En un comunicado emitido cinco días después de conocerse el fallo de la Corte panameña, PPC anunció el inicio de un arbitraje internacional y acusó al Estado panameño de una campaña dirigida específicamente en su contra.

“Yo rechazo en lo absoluto que Panamá ha tenido un año hostigando o amenazando a la empresa china hongkonesa. Eso es total y absolutamente falso”, afirmó Mulino.

El mandatario explicó que durante el último año se mantuvieron conversaciones con la empresa, tanto en Panamá como en el exterior, y que la posibilidad de un fallo adverso siempre estuvo sobre la mesa. Reiteró que mientras el fallo no se ejecute PPC continúa operando con normalidad.

El gobierno de Panamá anunció que una vez culmine el proceso judicial y sus notificaciones y la concesión se termine formalmente una subsidiaria de la empresa danesa de logística A.P. Moller-Maersk operará los puertos en una fase de transición hasta que se pueda licitar y adjudicar una nueva concesión.

Mulino aclaró que no volverá a otorgarse una sola concesión para ambas terminales.

Finalmente, el presidente insistió en que existe una estrategia definida desde hace un año para manejar esta transición y aseguró que el objetivo es dar tranquilidad al mercado naviero y a la comunidad portuaria.

