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Presidente del Congo es reelegido con el 94,8% de los votos y extiende su gobierno de 42 años

BRAZZAVILLE, República del Congo (AP) — El presidente de la República del Congo, Denis Sassou N’Guesso, quien ha gobernado el país por 42 años, fue reelegido para un quinto mandato consecutivo, según los resultados provisionales dados a conocer el martes.

El presidente de la República del Congo, Denis Sassou NGuesso, vota durante la jornada electoral, el domingo 15 de marzo de 2026, en Brazzaville, República del Congo. (AP Foto/Vivace Mambouana)
El presidente de la República del Congo, Denis Sassou N'Guesso, vota durante la jornada electoral, el domingo 15 de marzo de 2026, en Brazzaville, República del Congo. (AP Foto/Vivace Mambouana) AP

Sassou N’Guesso obtuvo el 94,82% de los votos, informó el ministro del Interior, Raymond Zephirin Mboulou, en declaraciones a la televisión estatal.

Otros seis candidatos desafiaron al mandatario de 82 años por el máximo cargo en el país del centro de África, que cuenta con una de las mayores reservas de petróleo del África subsahariana.

El servicio de internet se vio interrumpido en todo el país, como es habitual durante las elecciones presidenciales, además de que se restringió la circulación vehicular en toda la capital.

El resultado de la votación extiende una tendencia de octogenarios gobernantes en el continente que se aferran al poder. Sassou N’Guesso es el tercer presidente africano con más tiempo en el cargo, únicamente detrás de Paul Biya, de Camerún, y Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, de Guinea Ecuatorial.

El ministro del Interior reportó una participación del 84,65% del padrón y 2,6 millones de papeletas emitidas. Pero en muchos centros de votación de la capital, Brazzaville, las filas eran cortas o inexistentes, pues muchos de los habitantes señalaron que no creían que la elección fuera a traducirse en un cambio de gobierno.

Mabio Mavoungou Zinga, del partido Alliance, quedó en segundo lugar con el 1,48% de los votos, seguido de cerca por el candidato independiente Uphrem Dave Mafoula, quien recibió el 1,03% de los sufragios, según los resultados provisionales. Los otros cuatro candidatos obtuvieron menos del 1% de los votos.

Los resultados provisionales aún deben ser aprobados por el Tribunal Constitucional.

“Al reelegirme por una amplia mayoría, el pueblo ha cumplido su palabra. Ahora nos toca a nosotros cumplir la nuestra. Prometemos comprometernos plenamente a hacer todo lo posible”, dijo Sassou N’Guesso a los periodistas en la sede de su partido. Añadió que la alta participación reflejaba el “civismo” y el “patriotismo” de la población.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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