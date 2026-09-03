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Presidente colombiano promete mayor seguridad para Corte Suprema de Justicia tras intimidaciones

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Abelardo de la Espriella aseguró el jueves que se fortalecerán las medidas de seguridad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, luego de que advirtieran intimidaciones en su contra.

“Una amenaza contra un juez o una intimidación contra un magistrado es una agresión contra la justicia misma. Ustedes pueden contar con que el gobierno de Colombia no va a ahorrar esfuerzos cuando de proteger su vida se trate”, indicó De la Espriella en un comunicado, luego de visitar el tribunal.

La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la justicia ordinaria en Colombia. Se encarga de investigar funcionarios con fuero especial como el presidente —tras un juicio político en el Congreso—, así como congresistas, ministros y gobernadores.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Iván Lenis Gómez, dijo el jueves a la prensa que conocieron hechos que pueden “comprometer la seguridad de magistrados de esta corporación y de integrantes de la Procuraduría”, sin dar detalles.

La prensa local reportó la víspera que un procurador delegado ante la Corte Suprema reportó un vidrio roto en su oficina, al parecer por una bala disparada.

“Ningún funcionario judicial que haga parte del sistema de justicia, juez, fiscal, defensor público, procurador o cualquier servidor judicial, debe afrontar amenazas, riesgos o presiones por cumplir con su función”, advirtió Lenis, quien pidió que las investigaciones permitan esclarecer el asunto.

De la Espriella, abogado de formación y empresario, indicó que tanto la policía como la Unidad Nacional de Protección —encargada de los esquemas de seguridad— fortalecerían la protección para el alto tribunal.

FUENTE: AP

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