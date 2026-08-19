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Presidente colombiano declara emergencia económica para atender devastador terremoto

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Abelardo de la Espriella firmó el miércoles el decreto que declara una “emergencia económica” para atender los estragos del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país la semana pasada.

Voluntarios clasifican ayuda destinada a los afectados por el terremoto en el departamento del Chocó, el martes 18 de agosto de 2026, en Bogotá, Colombia. (AP Foto/Fernando Vergara)
Voluntarios clasifican ayuda destinada a los afectados por el terremoto en el departamento del Chocó, el martes 18 de agosto de 2026, en Bogotá, Colombia. (AP Foto/Fernando Vergara) AP

La figura legal, vigente por 30 días, le permitirá establecer impuestos temporales sin el aval del Congreso, con la intención de recaudar fondos para una costosa etapa de atención y reconstrucción. De la Espriella ha calculado las pérdidas por el sismo en aproximadamente 9,5 millones de dólares.

El mandatario, que se encuentra en sus primeros días en el cargo, explicó a la prensa desde Bogotá que el mecanismo excepcional es “fundamental”, ya que el país “enfrenta hoy una realidad fiscal extraordinariamente difícil, la más compleja de toda nuestra vida republicana”, por lo que no puede atender los efectos del terremoto con el presupuesto disponible.

El político conservador ha reprochado a su antecesor Gustavo Petro, opositor suyo, de dejarle vacías las arcas del Estado y un elevado déficit fiscal, por lo que prometió que su gobierno será austero y vigilará la transparencia de las obras de reconstrucción.

“La deuda bruta supera el 60% del producto interno bruto y el déficit fiscal continúa ejerciendo una enorme presión sobre las finanzas de la nación. Y en medio de esa realidad apocalíptica sobreviene una tragedia que exige recursos inmediatos”, recalcó De la Espriella.

Los daños en infraestructura incluyen más de 30.600 viviendas destruidas y otras 136.900 averiadas, así como cientos de colegios, centros médicos y vías afectadas.

El decreto de emergencia económica fue firmado por el presidente y todos sus ministros, y posteriormente será revisado por la Corte Constitucional. En adelante, De la Espriella podrá expedir otros decretos con medidas específicas para atender la emergencia.

Críticas de la oposición

Petro reapareció el miércoles en la escena política para ejercer el derecho a réplica de la oposición a lo dicho el lunes por De la Espriella en una alocución, y para cuestionar el manejo gubernamental de la emergencia.

“Las 100 primeras horas son fundamentales en una emergencia para preservar la vida. La incapacidad de empalme del gobierno entrante que generó Abelardo convirtió esas horas en un desastre”, expresó Petro, en referencia a una supuesta falta de coordinación en el interior del gobierno por falta de información.

Tras ganar las elecciones, De la Espriella suspendió el “empalme” —como se conoce a la transición de gobierno en la que el gobierno saliente traspasa información al entrante— luego de que Petro desconociera su victoria en las urnas.

Petro también acusó a De la Espriella de “parcializar ayuda” por supuestas preferencias ideológicas, lo que habría cobrado “centenares de vidas”. Y reprochó que se aceptara a los rescatistas de Israel, por considerar que su presencia es “inteligencia militar” en Colombia, pero “sin experiencia en sacar sobrevivientes de edificios derruidos”.

El excandidato presidencial Iván Cepeda, que finalizó segundo en los recientes comicios, pidió que la ayuda para los damnificados llegue “sin discriminación” y que la declaratoria de emergencia económica no signifique un deterioro de “los derechos de las poblaciones más vulnerables”.

FUENTE: AP

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