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Presidente de Chile decreta emergencia climática preventiva por nuevo sistema frontal

MONTEVIDEO (AP) — El presidente chileno José Antonio Kast decretó el sábado una emergencia climática preventiva, a fin de agilizar la dotación de recursos a las personas que resulten afectadas por un nuevo sistema frontal que azota la región central del país, y que ha cobrado tres vidas tras una avalancha de nieve.

“Los informes técnicos de Senapred y las proyecciones meteorólogas nos llevan a actuar preventivamente ante la eventualidad que puedan generarse lluvias intensas, granizadas y eventuales remociones en masa esta semana”, refirió el mandatario al anunciar la medida.

Regirá entre los días 18 y 23 de octubre desde la región de Coquimbo hasta la región de Bio Bio.

Kast argumentó que la orden “permitirá contar con recursos y un estado de alerta especial frente a esta posible emergencia”.

En la tarde del sábado, tres excursionistas que visitaban un centro de esquí cerrado al público en la comuna de Los Andes, en Valparaíso, cayeron a la Laguna del Inca, arrastrados por un deslave de nieve. La acumulación de nieve en la temporada que terminó el 12 de octubre fue la más grande en cuatro décadas, resaltó el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones.

La zona central o centro-norte de Chile lleva contabilizados más de una decena de sistemas frontales significativos en lo que va del año.

FUENTE: AP

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