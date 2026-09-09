Presidente boliviano pide a la fiscalía investigar un posible atentado en la explosión en un cuartel

Compartir en:









Personal militar recoge escombros tras las explosiones en un depósito de explosivos, el sábado 5 de septiembre de 2026, en Viacha, Bolivia. (AP Foto/Juan Karita) AP

“Aquí hay gente que quiere que al gobierno le vaya mal porque quieren retornar y están dispuestos a todo”, dijo a la prensa local en la región central de Cochabamba el mandatario, sin mencionar a nadie. Paz asumió en noviembre del año pasado tras casi 20 años de gobiernos de izquierda.

Las dos explosiones se produjeron el viernes por la tarde en un depósito del Regimiento Bolívar, en la ciudad de Viacha. La segunda fue tan potente, según las autoridades, que afectó a varias viviendas contiguas y sus residentes fueron evacuados.

Las explosiones dejaron de momento nueve muertos, 84 heridos, de los que 53 ya recibieron el alta y 31 continúan internados, según el más reciente informe del Ministerio de Salud y Deportes. La Fiscalía General informó previamente que de los fallecidos ocho ya fueron identificados.

El mandatario visitó el lunes el lugar de la tragedia y a las familias que resultaron afectadas.

FUENTE: AP