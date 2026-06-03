Presidente boliviano cambia a ministro de Defensa tras un mes de protestas

Agentes de policía montan guardia tras una valla durante las protestas antigubernamentales cerca del palacio de gobierno en La Paz, Bolivia, el lunes 1 de junio de 2026. (Foto AP/Juan Karita) AP

Ernesto Justiniano asumió en reemplazo de Marcelo Salinas y en su primer discurso destacó la labor de las Fuerzas Armadas al tiempo que sostuvo que "no venimos a actuar por impulso, venimos a actuar con prudencia, firmeza y responsabilidad. Bolivia no necesita más violencia. Necesita paz, presencia del Estado, abastecimiento, seguridad y convivencia democrática”.

Hasta ahora Justiniano se desempeñaba como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas.

A su turno, Paz convocó nuevamente al diálogo a los sindicatos que protestan con bloqueos viales que han dejado siete fallecidos por falta de atención médica, causado millonarias pérdidas al sector productivo y provocado escasez de alimentos, oxigeno medicinal y combustibles a La Paz.

A su vez anunció que envió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para regular el Estado de excepción. “Nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas y el gobierno van a ser acción humanitaria para cambiar esta situación. Nosotros no venimos del concepto de la violencia”, agregó.

El mes pasado Paz había cambiado a su ministro de Trabajo.

La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, es la ciudad más castigada por las protestas y la víspera se declaró en emergencia sanitaria y humanitaria por 90 días.

Los cortes de ruta se han extendido a siete de las nueve regiones del país, según un informe de la Administradora Boliviana de Carreteras.

Las protestas han polarizado al país entre quienes piden una pronta solución del conflicto y la Central Obrera Boliviana, que lidera las manifestaciones junto a sindicatos campesinos, juntas vecinales y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) que piden la renuncia de Paz y han rechazado dialogar con el gobierno. Alegan que sus pedidos sectoriales y de un aumento salarial no fueron atendidos a tiempo.

Los empresarios estimaron las pérdidas en cerca de 2.000 millones de dólares.

FUENTE: AP