Presidente de Bolivia da un cambio de timón y cambia a ministro de Hidrocarburos

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ARCHIVO - El presidente boliviano Rodrigo Paz ofrece una conferencia de prensa en el palacio de gobierno en La Paz, Bolivia, el lunes 6 de abril de 2026. (AP Foto/Juan Karita, Archivo) AP

Marcelo Blanco Quintanilla, quien fungía como viceministro de Electricidad y Energías Renovables, asumió el cargo en lugar de Mauricio Medinaceli, quien estuvo en el gabinete desde noviembre del año pasado y había anunciado el esperado proyecto de ley de hidrocarburos.

“Él (Blanco) tiene el mandato de no solo llevar adelante estas normas, especialmente la Ley de Hidrocarburos, sino también bajo su experiencia, sumar el esfuerzo en toda el área de conocimiento que tiene”, dijo Paz al anunciar el cambio en el Palacio de Gobierno.

El cambio se da horas antes que en los medios locales se filtró una supuesta carta de renuncia de Claudia Cronenbold a su cargo de presidenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB). La funcionaria no ha confirmado de momento esa misiva, mientras que Paz no se refirió a ese tema el miércoles.

Los transportistas y otros sectores venían pidiendo un cambio en la petrolera estatal que se encarga de importar gasolina y diésel, luego que en los últimos meses se registraron quejas por la mala calidad del combustible que dañó a sus automóviles. La empresa está realizando una indeminización aunque los conductores se quejan de que es lenta.

Bolivia para por su peor crisis economica en cuatro décadas con las reservas internacionales casi agotadas, escasez de dólares y sin dinero para importar combustibles, que el país andino no produce.

FUENTE: AP