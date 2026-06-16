Presidente alemán dice que Europa está preocupada por tensiones en disputado mar de China Meridional

El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier (izq) con el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. en el Palacio Malacanang en Manila, el 16 de junio del 2026. (Ezra Acayan/Pool Photo via AP) AP

En una comparecencia conjunta con el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. en Manila, donde Steinmeier realiza una visita de Estado, el mandatario alemán hizo referencia al bloqueo de Ormuz como resultado de la guerra con Irán y señaló que los líderes europeos estaban inquietos por la continuidad de las confrontaciones marítimas, en particular entre Filipinas y China.

Estados Unidos no tiene reclamo en el mar de China Meridional, pero ha advertido reiteradamente que está obligado a ayudar a defender a Filipinas, su aliado por tratado más antiguo en Asia, si fuerzas, barcos y aeronaves filipinas son objeto de un ataque armado.

China ha advertido repetidamente a Estados Unidos que no se entrometa en las disputas, que también involucran a Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán.

“La situación en el mar de China Meridional… sigue siendo tensa y eso nos da motivos de preocupación porque el Indopacífico, en particular la región del Sudeste Asiático, es una de las regiones económicamente más dinámicas del mundo”, declaró Steinmeier.

“Si ocurren incidentes en esa parte del mundo, eso también es motivo de gran preocupación en Europa”, añadió Steinmeier. “Las violaciones del derecho internacional del mar ponen en peligro la libertad de navegación, como el bloqueo del estrecho de Ormuz nos ha demostrado recientemente de una manera muy drástica”.

El cierre del estrecho de Ormuz, que provocó aumentos globales en los precios del combustible y los fertilizantes, estuvo entre los temas que Steinmeier y Marcos abordaron en una reunión a puerta cerrada.

Steinmeier no culpó a ningún país por las tensiones en el mar de China Meridional, una ruta clave del comercio mundial, pero Alemania ha dicho anteriormente que las acciones de China violan los derechos de los Estados costeros como Filipinas y amenazan la libertad de navegación.

Durante una visita a Manila en 2024, la entonces ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, manifestó que las acciones de China, que han derivado en choques menores con embarcaciones filipinas en el mar, preocupan a Alemania y a otros países europeos “porque esas maniobras arriesgadas violan derechos y oportunidades de desarrollo económico de su propio país y de otros Estados litorales”.

Baerbock sostuvo entonces que las reclamaciones de China “no están amparadas por el derecho internacional”, al tiempo que pidió una resolución pacífica de las disputas. Visitó la sede de la guardia costera filipina en Manila y subió a un buque patrullero, donde pilotó brevemente uno de los drones de vigilancia donados por Alemania.

Steinmeier prometió el martes el apoyo continuado de Alemania a la guardia costera filipina, que ha estado involucrada en varios altercados en esas aguas con fuerzas chinas.

Marcos agradeció a Steinmeier y a Alemania “por expresar de manera constante y pública su apoyo a los esfuerzos de Filipinas por defender el Estado de derecho en el mar de China Meridional, incluso al instar a todas las partes a acatar el Laudo Arbitral de 2016, definitivo y vinculante”.

El fallo arbitral de 2016, que citó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, invalidó las amplias reclamaciones de China en el mar de China Meridional. Beijing no participó en el arbitraje iniciado por Filipinas, rechazó su resultado y continúa desafiándolo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP