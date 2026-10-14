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Presidenta de Perú expresa dudas sobre anunciada visita de León XIV a tres países de Sudamérica

LIMA (AP) — La presidenta peruana Keiko Fujimori dijo el miércoles que la recuperación del papa León XIV tras su operación para tratar un cáncer de pulmón podría modificar su viaje por Sudamérica previsto para noviembre.

“Entendemos que esta recuperación va a tomar varias semanas más de lo previsto. Por lo tanto, entendemos que podría haber algún cambio en el calendario de su visita”, dijo Fujimori durante una actividad pública en Lima.

La presidenta peruana señaló que millones de peruanos rezan por la recuperación del pontífice. “Esperamos que su recuperación sea pronta, inminente y que su visita se pueda realizar, pero entenderemos también el caso contrario", añadió. "Acá lo importante es que su Santidad recupere su salud”.

Hasta ahora el Vaticano no ha anunciado ningún cambio en el itinerario del pontífice por Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre.

En Perú, donde el pontífice nacido en Estados Unidos pasó dos décadas como sacerdote y obispo, decenas de personas asistieron a diversos templos católicos la noche del martes para rezar por la recuperación de León XIV.

Cerca de un templo donde se venera al Señor de los Milagros, cuya imagen acompañará a Robert Prevost durante una misa programada durante su visita a Perú, Teresa Ramírez le deseó “la mayor suerte del mundo al peruano más querido”, tras enterarse del diagnóstico postoperatorio.

Ramírez, de 73 años, llevaba tres rosas de colores amarillo, blanco y rojo en una de sus manos mientras rezaba en las afueras del monasterio Las Nazarenas en el centro de Lima. “Para venir al Perú hay tiempo todavía, que se haga la santa voluntad del padre celestial”, indicó.

También en un asilo de la congregación Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el puerto de El Callao, rezó Mayela Medina, una de sus 60 residentes. El papa tiene previsto visitar ese centro en su viaje a Perú.

“Se me llenan los ojos de lágrimas porque yo también estuve grave y atravesé días oscuros y noches largas cuando me costaba respirar”, dijo la mujer a The Associated Press.

Medina —que sufrió una pleuritis y neumonía— pasó más de dos meses en el área de cuidados intensivos de un hospital de Lima. “Ruego con toda mi alma ante Dios que no se sienta abandonado”, dijo la mujer de 52 años.

FUENTE: AP

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