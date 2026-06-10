Presidenta mexicana no asistirá al partido inaugural del Mundial. ¿Quién la reemplaza?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pronuncia un discurso ante sus simpatizantes en el Monumento a la Revolución, el domingo 31 de mayo de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte) AP

La decisión de Sheinbaum de ausentarse del encuentro del jueves entre las selecciones de México y Sudáfrica ha alentado el debate en torno al Mundial en medio de temores e incertidumbre en torno a las protestas de diferentes sectores de la población mexicana y a las tensiones internacionales generadas por el conflicto en Oriente Medio.

Para un país con una ferviente afición y tradición futbolística que ha consolidado al albergar tres Mundiales, es de sorprender la decisión de la mandataria de no seguir los pasos de sus antecesores Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) y Miguel de la Madrid (1982-1988), quienes debieron afrontar las manifestaciones y el abucheo de los aficionados durante los partidos inaugurales de los mundiales de 1970 y 1986 que se celebraron en la capital mexicana.

A pesar de las críticas, Sheinbaum ha defendido su decisión, asegurando que es un “gesto simbólico” a favor de sus congéneres y para impulsar el acceso a las mujeres al fútbol, un deporte predominantemente de hombres en México y que se ha abierto camino entre el público femenino en los últimos años.

De 50.000 mexicanas que practicaban fútbol en 2019, la cifra aumentó a más de millón y medio apenas cuatro años después, según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El asiento de Sheinbaum en el palco de honor del legendario estadio Azteca será ocupado por Yolett Cervantes, una futbolista indígena de 21 años que resultó la ganadora de un concurso organizado por el gobierno en el que demostró su destreza con el balón.

El acercamiento de Cervantes al fútbol se dio desde muy niña, cuando ganó un viaje a Madrid en un concurso de oratoria con un poema escrito por su padre en lengua náhuatl. Durante la visita a la capital española, la pequeña, de apenas 8 años, acudió a un partido de exhibición en el estadio Santiago Bernabéu que la marcó de tal manera que, al regresar a su natal estado de Veracruz —en el oriente de México— decidió dedicarse de lleno al fútbol.

A pesar de no contar con recursos suficientes para formar parte de un club ni contar con una cancha en su pequeña comunidad de Tlaquilpa, Cervantes no se amilanó y comenzó a entrenar con la ayuda de su padre.

La joven relató a The Associated Press que, debido a las constantes lluvias que suelen azotar las montañas de la Sierra de Zongolica, tuvo que realizar parte de su entrenamiento dentro de casa, por lo que “muchas veces quebré varias cosas”, dijo entre risas al recordar cómo en una oportunidad rompió un portarretratos que tenía una fotografía de su hermana mayor.

Tras varios años de entrenamiento, Cervantes logró unirse a clubes deportivos de la ciudad de Orizaba — a unas tres horas en autobús de Tlaquilpa— y destacarse como mediocampista. Pero una lesión en la rodilla izquierda hace un par de años la obligó a suspender su preparación, dedicándose en su lugar a buscar un médico que la ayudara a recuperarse, lo que apenas logró recientemente.

Dar visibilidad a su comunidad

A horas de que inicie el Mundial, Cervantes afirmó que se sentía muy emocionada de poder entrar por primera vez a un estadio de la máxima categoría y de presenciar junto a su padre el juego inaugural de la justa mundialista

Para la ocasión, Cervantes vestirá un traje tradicional náhuatl elaborado por artesanas de Tlaquilpa con lana de borrego, el cual incluye una gran tela que se enrolla en la cintura y una falda tejida de varios colores. Además, llevará consigo su inseparable amuleto compuesto por un collar y una pequeña cruz para “agradecerle a Dios por la oportunidad que me está dando”.

Al hablar de sus sueños, Cervantes afirmó que además de recuperarse de su lesión y retomar el fútbol, espera que su participación en el acto inaugural del Mundial ayude a que “volteen a ver a la sierra de Zongolica, y que se fomente más el deporte en la región, con campos de fútbol campestre, canchas para básquetbol, y todo lo que sea deporte”.

FUENTE: AP