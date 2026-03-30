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Presidenta mexicana a favor de que se usen fondos de Venezuela para pagar abogados de Maduro

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se pronunció el lunes a favor de que el gobierno venezolano pague los honorarios de los abogados del expresidente Nicolás Maduro en el juicio por narcotráfico que enfrenta en Estados Unidos.

Bosquejo de una artista que muestra al expresidente venezolano Nicolás Maduro en un tribunal, el jueves 26 de marzo de 2026, en Nueva York. (Elizabeth Williams vía AP)
Bosquejo de una artista que muestra al expresidente venezolano Nicolás Maduro en un tribunal, el jueves 26 de marzo de 2026, en Nueva York. (Elizabeth Williams vía AP) AP

“Era presidente de Venezuela. No veo por qué no pueden usarse fondos de Venezuela”, dijo Sheinbaum al ser consultada por la controversia que ha surgido por la negativa de las autoridades estadounidenses de permitir que el gobierno venezolano pague los honorarios legales de Maduro, quien fue depuesto el 3 de enero durante una intervención militar estadounidense en el país sudamericano.

El gobierno del presidente Donald Trump se ha negado a que las autoridades venezolanas cubran los honorarios de los abogados del exmandatario y su esposa y coacusada, Cilia Flores, alegando que existen unas sanciones comerciales vigentes contra Venezuela que lo impiden.

Las autoridades estadounidenses han planteado que Maduro y Flores pueden usar fondos personales para pagar a sus abogados, pero ellos han dicho que no tienen dinero.

La polémica afloró durante la primera audiencia que tuvo la semana pasada en una Corte de Nueva York en la que se presentaron el expresidente y su esposa luego que les dictaron cargos en enero tras ser apresados en Caracas. Debido a las sanciones de EEUU, el equipo legal no puede aceptar sin más un cheque del gobierno de Venezuela y necesita permiso del gobierno estadounidense. La disputa se resolverá en los tribunales.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reiteró su postura contra la intervención que realizó Estados Unidos en Venezuela y se mostró dispuesta a conversar próximamente con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió del poder luego de la destitución de Maduro.

Aunque el partido gobernante de Maduro sigue en el poder, este ha ido quedando progresivamente marginado del gobierno de Rodríguez en un contexto de acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos, que han restablecido las relaciones diplomáticas.

FUENTE: AP

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