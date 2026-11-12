americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Presidenta mexicana evita polemizar con Trump y dice que ninguna caravana llegó a EEUU desde 2025

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum evitó el jueves polemizar con el presidente Donald Trump tras su amenaza de que podría duplicar los aranceles a México si no detienen las caravanas de migrantes que avanzan por el sur del país y afirmó que desde que el estadounidense inició su segundo mandato en 2025 ninguna caravana ha llegado a Estados Unidos.

ARCHIVO - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, da su informe de gobierno desde Palacio Nacional, el 1 de septiembre de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano, Archivo)
ARCHIVO - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, da su informe de gobierno desde Palacio Nacional, el 1 de septiembre de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano, Archivo) AP

Desde enero del año pasado “no ha llegado ninguna caravana migrante al norte”, dijo Sheinbaum durante su habitual conferencia matutina.

La mandataria explicó que una de las caravanas de unos 600 migrantes, que avanzaba por el estado sureño de Chiapas, ya casi se desintegró luego de que se informó a los extranjeros que “es muy difícil llegar a Estados Unidos” y añadió que hay otra caravana de varios cientos de personas provenientes de Honduras con las que se está conversando para que retornen a su país.

Al ser preguntada sobre la posibilidad de que México pueda utilizar la represión para dispersar las caravanas, Sheinbaum negó esa opción y dijo que las autoridades mexicanas tienen “mucha experiencia” para acompañar a los migrantes e informarles que no hay posibilidad de que puedan pasar hacia Estados Unidos.

La nueva amenaza de Trump se da en medio de las negociaciones que avanza México con Washington desde hace varios meses para eliminar o reducir los aranceles que se impusieron el año pasado a varios productos mexicanos.

Los diálogos se han llevado adelante de manera paralela a la revisión que se activó en julio del tratado comercial que tienen Estados Unidos, Canadá y México (el T-MEC).

México ha centrado sus esfuerzos en lograr una disminución importante de los gravámenes de 10% que desde el año pasado Washington impuso a los productos mexicanos que no están cubiertos por el T-MEC, así como a los camiones medianos y pesados que tienen un impuesto de 25%. También se ha abordado en las negociaciones un gravamen de 50% al acero y el aluminio y una cuota compensatoria del 17% que se aplica al tomate mexicano.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta captura de un video difundido por WABC-TV se puede ver a personal de emergencia en el lugar en donde un edificio se vino abajo, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Brooklyn, Nueva York. (WABC-TV vía AP)

Derrumbe de un edificio en Nueva York deja a personas atrapadas bajo los escombros

Foto entregada por el Servicio de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia el 11 de noviembre del 2026, que muestra al embajador ruso en Estados Unidos Alexander Darchiev en Moscú. (Servicio de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia via AP)

Fallece a los 66 años Alexander Darchiev, embajador ruso en EEUU

Destacados del día

ARRESTAN A CUBANO DE HIALEAH ACUSADO de robar 275 galones de combustible en gasolineras de Broward

ARRESTAN A CUBANO DE HIALEAH ACUSADO de robar 275 galones de combustible en gasolineras de Broward

Renuncia Jensen Huang, CEO de Nvidia, tras escándalo de infidelidad y presunto espionaje chino

Renuncia Jensen Huang, CEO de Nvidia, tras escándalo de infidelidad y presunto espionaje chino

Un vehículo policial en Washington el 15 de agosto del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

Cuatro personas baleadas en vecindario Logan Circle de Washington

Una pantalla muestra la cotización de las acciones de Nvidia en la Bolsa de Valores de Nueva York, el 9 de noviembre del 2026. (AP foto/Yuki Iwamura)

Caída de acciones de Nvidia arrastra a Wall Street

Bruno Rodríguez viaja a China en busca de apoyo mientras Cuba enfrenta una grave crisis energética

Bruno Rodríguez viaja a China en busca de apoyo mientras Cuba enfrenta una grave crisis energética

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter