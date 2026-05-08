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Presidenta mexicana dice no tener información sobre revisión de consulados anunciada por EEUU

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo el viernes que desconoce si el gobierno estadounidense ha iniciado la revisión de los 53 consulados mexicanos en ese país, lo que podría conducir al cierre de algunas de esas oficinas.

La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina diaria en el Palacio Nacional, el jueves 30 de abril de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano)
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina diaria en el Palacio Nacional, el jueves 30 de abril de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano) AP

“Primero, no tengo ninguna información y segundo, no tendría por qué ser porque somos muy respetuosos de la política de los Estados Unidos", afirmó durante su conferencia matutina diaria.

Estados Unidos no ha explicado las razones de la revisión, que fue informada primero por CBS News. Un funcionario del Departamento de Estado —que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones públicas-- la confirmó luego a The Associated Press.

Sheinbaum aseguró de algunos sectores estadounidenses de que los consulados mexicanos están haciendo política “es completamente falsa”.

Desde que comenzaron las redadas y detenciones de migrantes en Estados Unidos, los consulados mexicanos han brindado apoyo legal a sus compatriotas mediante la puesta en marcha de líneas telefónicas de atención ante emergencias y la contratación de más abogados.

La muerte 15 migrantes, la mayoría bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), hizo que México diera un paso más e iniciara acciones legales tanto en Estados Unidos como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Además, ordenó a los cónsules mexicanos que visitaran los centros de detención de forma constante. Al ser preguntada el viernes sobre cómo se estaban desarrollando estas visitas, Sheinbaum no quiso hacer comentarios.

Trump se ha involucrado en América Latina de manera más agresiva que cualquiera de sus predecesores en las últimas décadas, como se vio con la captura del venezolano Nicolás Maduro, el bloqueo petrolero a Cuba, las acciones militares en Ecuador y la constante amenaza de acciones militares contra los cárteles mexicanos. “Si México no actúa, nosotros lo haremos”, dijo esta semana el gobernante estadounidense.

Sheinbaum ha tratado de medir sus declaraciones y movimientos para no entrar en una confrontación directa. Insiste en que, aunque haya discrepancias, la colaboración y el diálogo se mantienen.

En años recientes Estados Unidos ha ordenado el cierre de un consulado chino en Houston y tres instalaciones rusas, incluido un consulado en San Francisco y dependencias cerca de Washington y Nueva York.

“El Departamento de Estado revisa constantemente todos los aspectos de las relaciones exteriores estadounidenses para garantizar que estén alineados con la agenda de política exterior... del presidente y que promuevan los intereses estadounidenses”, manifestó el jueves Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos.

————

Lee reportó desde Washington.

FUENTE: AP

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