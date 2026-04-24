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Presidenta mexicana confía en la rápida deportación del contralmirante detenido en Argentina

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confió el viernes en que el contralmirante mexicano Fernando Farías Laguna, detenido la víspera en Argentina. sea deportado pronto a México puesto que entró de manera ilegal al país sudamericano y pueda evitarse así un largo proceso de extradición.

Sobre Farías Laguna pesaba una alerta roja de Interpol por estar presuntamente implicado en uno de los mayores escándalos de la Marina mexicana tras descubrirse que varios de sus mandos estaban involucrados en una red de contrabando de combustible desde Estados Unidos.

El oficial ingresó a Argentina desde Colombia con un pasaporte guatemalteco falso y fue detenido el jueves en Buenos Aires “acusado de crimen organizado, corrupción, robo de combustible e intento de homicidio a funcionarios mexicanos”, explicó la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, en sus redes sociales. Las autoridades mexicanas no habían informado de este último cargo.

Según explicó la Marina mexicana, la detención del jueves fue fruto de meses de trabajo coordinado e intercambio de información con distintas autoridades internacionales, entre ellas las de Estados Unidos y Argentina.

Los hermanos Farías Laguna son sobrinos políticos del exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán.

El contrabando de combustible es considerado por Estados Unidos una lucrativa fuente de negocios de muchos cárteles mexicanos.

FUENTE: AP

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