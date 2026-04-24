Presidenta mexicana confía en la rápida deportación del contralmirante detenido en Argentina

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Sobre Farías Laguna pesaba una alerta roja de Interpol por estar presuntamente implicado en uno de los mayores escándalos de la Marina mexicana tras descubrirse que varios de sus mandos estaban involucrados en una red de contrabando de combustible desde Estados Unidos.

El oficial ingresó a Argentina desde Colombia con un pasaporte guatemalteco falso y fue detenido el jueves en Buenos Aires “acusado de crimen organizado, corrupción, robo de combustible e intento de homicidio a funcionarios mexicanos”, explicó la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, en sus redes sociales. Las autoridades mexicanas no habían informado de este último cargo.

Estaba prófugo desde septiembre del año pasado cuando fue apresado su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y otras 13 personas, entre ellas cuatro oficiales de la Armada, tres empresarios, un marino retirado y cinco exfuncionarios de aduana. Todos fueron procesados por su presunta relación con una red de contrabando de combustible.

Según explicó la Marina mexicana, la detención del jueves fue fruto de meses de trabajo coordinado e intercambio de información con distintas autoridades internacionales, entre ellas las de Estados Unidos y Argentina.

Los hermanos Farías Laguna son sobrinos políticos del exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán.

El contrabando de combustible es considerado por Estados Unidos una lucrativa fuente de negocios de muchos cárteles mexicanos.

FUENTE: AP