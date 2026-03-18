americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Presidenta encargada de Venezuela reemplaza al ministro de Defensa, inamovible desde 2014

CARACAS (AP) — La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el miércoles la designación de un nuevo ministro de Defensa en sustitución del general en jefe Vladimir Padrino López, que ostentó el cargo desde el 2014 y quien era considerado pieza clave en el respaldo de las fuerzas armadas al entonces gobierno del presidente Nicolás Maduro.

ARCHIVO - El presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López participan en una marcha cívico-militar organizada por el gobierno en Caracas, Venezuela, el 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, Archivo)
ARCHIVO - El presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López participan en una marcha cívico-militar organizada por el gobierno en Caracas, Venezuela, el 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, Archivo) AP

“Informo al país que hoy he designado al G/J Gustavo González López como Ministro del Poder Popular para la Defensa”, dijo Rodríguez a través de su canal en Telegram.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

Marco Rubio desmiente al New York Times y niega transición en Cuba sin tocar el poder de los Castro

Marco Rubio desmiente al New York Times y niega transición en Cuba sin tocar el poder de los Castro

Silvio Rodríguez y Michel Torres piden su AKM ante posible conflicto con EE.UU. y desatan polémica

Silvio Rodríguez y Michel Torres piden su AKM ante posible conflicto con EE.UU. y desatan polémica

ARCHIVO - Cuba se encuentra en uno de sus puntos más bajos desde la revolución de 1959, con la escasez a nivel nacional alimentando una emigración masiva y apagones en todo el país que obligaron a la gente a cocinar sopa en una fogata en La Habana después de la falla de una importante planta de energía, el 19 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo)

Cacerolazos en La Habana se extienden a Buenavista y San Agustín en medio de crisis y apagones

Cuba restablece el SEN tras 29 horas de apagón, pero persisten cortes masivos por crisis energética

Cuba restablece el SEN tras 29 horas de apagón, pero persisten cortes masivos por crisis energética

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter