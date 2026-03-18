Presidenta encargada de Venezuela reemplaza al ministro de Defensa, inamovible desde 2014

CARACAS (AP) — La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el miércoles la designación de un nuevo ministro de Defensa en sustitución del general en jefe Vladimir Padrino López, que ostentó el cargo desde el 2014 y quien era considerado pieza clave en el respaldo de las fuerzas armadas al entonces gobierno del presidente Nicolás Maduro.