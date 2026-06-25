Presidenta encargada Rodríguez reporta 32 muertos y 700 heridos tras sismos en Venezuela

Rescatistas trasladan a un hombre herido tras un sismo en Caracas, Venezuela, el miércoles 24 de junio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos) AP

Rescatistas trasladan a un hombre herido tras un sismo en Caracas, Venezuela, el miércoles 24 de junio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos) AP

Personas caminan entre los escombros tras un terremoto en Caracas, Venezuela, el miércoles 24 de junio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos) AP

Advirtió que se esperaba que el saldo aumentara a medida que los rescatistas buscan entre edificios derrumbados y los equipos de emergencia llegan a las zonas devastadas tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que estremecieron la región.

Rodríguez señaló que, al parecer, La Guaira fue el estado más afectado.

“hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy ardua de rescate para salvar las vidas”, indicó.

Rodríguez indicó que Venezuela estará “recibiendo rescatistas de otros países, incluyendo Estados Unidos, El Salvador, República Dominicana, México y China, entre otros.

Los terremotos ocurridos poco después de las 6 de la tarde, entre los más fuertes que han golpeado Venezuela en más de un siglo, sacudieron la región, con evacuaciones de edificios en ciudades y afectaciones que llegaron hasta la Amazonía de Brasil, a unos 1.700 kilómetros (1.050 millas) de la capital venezolana, Caracas.

Rodríguez dijo que los sismos dañaron y obligaron a cerrar el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, cerca de Caracas, el principal del país, y añadió que se suspendieron los servicios de metro y de gas natural en Caracas. Instó a los venezolanos a reportar cualquier daño a través de una aplicación del gobierno.

Rodríguez señaló que las clases escolares se suspenderían durante varios días. El Ministerio de Educación indicó que algunos edificios escolares se utilizarían como refugios y centros de donación.

“Instamos a nuestra población a mantener la calma”, dijo Rodríguez, quien solicitó a los profesionales de la salud que se presentaran en los hospitales para ayudar a los heridos. “Instamos a la unidad”.

El país fue golpeado dos veces por grandes sismos

El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo inicialmente que el primer terremoto tuvo una magnitud de 7,1, pero luego la revisó a 7,2. Su epicentro se ubicó al oeste de Morón, en la costa caribeña del país, a unos 168 kilómetros (104 millas) al oeste de Caracas. El sismo ocurrió a una profundidad de 22 kilómetros (13,6 millas).

El USGS reportó un terremoto aún mayor, de magnitud 7,5, apenas un minuto después. El segundo sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros (6,2 millas), con un epicentro a 16 kilómetros (10 millas) al suroeste de Morón.

En el estado costero de Falcón, el gobernador Víctor Clark dijo que 32 personas habían sido hospitalizadas y que había 15 personas atrapadas en las horas posteriores al terremoto.

Asistencia internacional

Varios gobiernos ofrecieron ayuda, entre ellos los de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Panamá y Uruguay.

Jeremy P. Lewin, subsecretario de Estado de Estados Unidos para ayuda exterior, dijo que el Departamento de Estado había movilizado un equipo y un grupo de trabajo de asistencia ante desastres para coordinar la ayuda, incluidos equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y humanitarios y otros recursos, en coordinación con el gobierno interino venezolano.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, antes diametralmente opuesto al gobierno de Venezuela, dijo en una publicación en X la noche del miércoles que había ofrecido ayuda.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo que ordenó la entrega inmediata de ayuda humanitaria para contribuir a la respuesta ante la emergencia.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quien hace menos de una semana declaró el estado de emergencia en su país tras semanas de protestas contra el gobierno, dijo que su país estaba listo para brindar cualquier asistencia necesaria.

La administración del presidente de Brasil, Luiz Inácio da Silva, expresó solidaridad y dijo que no se reportó ningún brasileño herido.

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Garcia Cano informó desde Bogotá, Colombia. Las periodistas de The Associated Press Clara Preve en Buenos Aires, Astrid Suárez en Bogotá, Colombia, Mauricio Savarese en Sao Paulo y Anna-Catherine Brigida y Megan Janetsky en Ciudad de México contribuyeron a este reporte.

FUENTE: AP