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Preocupa a ONU situación de Sudán del Sur luego que oposición retoma ciudad estratégica

YUBA, Sudán del Sur (AP) — Naciones Unidas ha expresado preocupación por la violencia en la estratégica localidad de Akobo, en el estado de Jonglei, en Sudán del Sur, que fue retomada por fuerzas de la oposición tras expulsar a las tropas gubernamentales.

ARCHIVO - El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, derecha, y el vicepresidente Riek Machar, izquierda, asisten a una misa oficiada por el papa Francisco, en el Mausoleo de Juan Garang en Juba, Sudán del Sur, el domingo 5 de febrero de 2023. (Foto AP/Ben Curtis, archivo)
ARCHIVO - El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, derecha, y el vicepresidente Riek Machar, izquierda, asisten a una misa oficiada por el papa Francisco, en el Mausoleo de Juan Garang en Juba, Sudán del Sur, el domingo 5 de febrero de 2023. (Foto AP/Ben Curtis, archivo) AP

Los combates estallaron el fin de semana y el portavoz del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición, Lam Paul Gabriel, afirmó el lunes que los combatientes opositores capturaron la localidad y se apoderaron de vehículos militares y armas. Las tropas gubernamentales, que habían tomado la localidad en marzo, se retiraron.

El ministro de Servicio Público, Ezekiel Lol Gatkuoth, calificó los ataques de “insensatos e injustificados” y sostuvo que las fuerzas de la oposición habían puesto a civiles en peligro. Indicó que el ejército proporcionará más detalles sobre lo ocurrido, pero el portavoz militar se negó a hacer comentarios.

El gobierno sursudanés ha estado combatiendo a las fuerzas de la oposición desde que un acuerdo de paz de 2018 se vino abajo hace aproximadamente un año. Akobo es uno de los últimos bastiones de la oposición, encabezada por Riek Machar, vicepresidente detenido de Sudán del Sur.

El mes pasado, el ejército emitió una orden de evacuación en Akobo para allanar el camino a una operación militar contra las fuerzas de la oposición. Miles huyeron de la localidad, que limita con la vecina Etiopía.

Videos que circularon en redes sociales mostraban a combatientes opositores en lugares clave, incluidos cerca de la pista de aterrizaje y de la sede administrativa, lo que sugiere que el grupo había establecido presencia en zonas administrativas centrales.

La Misión de la ONU en Sudán del Sur, o UNMISS, advirtió el lunes sobre el empeoramiento de las condiciones humanitarias y pidió el cese de las hostilidades.

“Estamos interactuando intensamente con todas las partes, a todos los niveles, para ayudar a prevenir una mayor escalada y restablecer la calma”, dijo Priyanka Chowdhury, portavoz de UNMISS, en un comunicado.

UNMISS tiene previsto cerrar su base en Akobo tras una reducción de los presupuestos humanitarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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