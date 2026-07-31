Preocupa a los israelíes el debilitamiento del vínculo con los jóvenes judíos estadounidenses

ARCHIVO- Una bandera estadounidense vista a través de un agujero abierto en una bandera nacional de Israel mientras ambas ondean en el viento en un criadero de caballos, cerca de la ciudad de Sderot, en el sur de Israel, el viernes 20 de noviembre de 2020. (AP Foto/Oded Balilty, Archivo) AP

“Para nosotros es sumamente importante”, manifestó Itai Nixon, quien dirige el departamento de la diáspora del Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel. “Somos el Estado del pueblo judío, no solo de los israelíes”.

Lesley Sachs, quien ha protestado contra el actual gobierno israelí y preside el Movimiento Israelí por el Judaísmo Progresista y Reformista, también considera que una relación estrecha con los judíos de la diáspora es un “activo estratégico” para Israel y para los judíos de todo el mundo.

Por eso, le preocupa enormemente que los judíos de la diáspora pierdan la sensación de que Israel puede ser una patria para ellos, especialmente cuando el creciente antisemitismo los convierte en blanco sin importar sus afiliaciones políticas y religiosas.

“Siempre fue muy, muy importante que todos, especialmente después del Holocausto, supieran que hay un país que siempre los acogerá”, señaló Sachs en su sinagoga en Tel Aviv. “Ya han pasado unas cuantas generaciones desde entonces, y esto es menos prominente en su ADN. Y creo que esto es realmente un fracaso de Israel y del judaísmo mundial, que no hayamos logrado mantenerlo como algo central”.

Desde 2000, Taglit-Birthright Israel ha llevado a un millón de jóvenes adultos judíos de Estados Unidos y de otros lugares a un viaje gratuito de 10 días de “descubrimiento” por Israel. El director general de la organización afirma que es más necesario que nunca mostrar cómo podría ser su conexión con Israel más allá de las controversias políticas.

“Eso realmente aumenta la importancia de mi trabajo: poner a la gente en contacto con aquello a lo que renuncian”, señaló Gidi Mark. “Lo que les damos es un espejo”.

La sólida relación entre Israel y Estados Unidos muestra algunas grietas

Israel y Estados Unidos han sido aliados firmes durante mucho tiempo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunieron en Washington a principios de esta semana para hablar de la guerra contra Irán que iniciaron juntos hace cinco meses.

“A Estados Unidos se le percibe como el mejor amigo de Israel en todo el mundo, y eso sigue siendo así”, afirmó Tamar Hermann, quien dirige el Centro Viterbi de Opinión Pública e Investigación de Políticas del Instituto de Democracia de Israel en Jerusalén.

Sin embargo, las divisiones en torno al alto el fuego en la guerra con Irán han debilitado la creencia de los israelíes judíos de que Trump prioriza la seguridad de Israel —del 64% en marzo al 26% en junio—, según el centro.

En medio de las tensiones diplomáticas, el papel de los judíos estadounidenses que históricamente han presionado para obtener apoyo político, militar y financiero para Israel cobra nueva relevancia, afirman los israelíes. Y eso profundiza la preocupación de que muchos estadounidenses jóvenes y progresistas, incluidos judíos, ahora vean cualquier forma de apoyo a Israel como irreconciliable con su visión del mundo.

La caída del apoyo a Israel se ha vuelto particularmente marcada desde el ataque del 7 de octubre de 2023, cuando combatientes encabezados por Hamás mataron a 1.200 personas, en su mayoría civiles, en el sur de Israel, y secuestraron a otras 251. La guerra posterior de Israel contra Hamás en Gaza ha provocado la muerte de más de 73.000 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio, que formaba parte del gobierno dirigido por Hamás y disuelto recientemente, mantiene registros detallados que las agencias de la ONU y organizaciones internacionales consideran, por lo general, fiables. No distingue entre civiles y combatientes, pero afirma que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad de todas las muertes.

Eso, a su vez, encendió protestas en todo Estados Unidos, especialmente en campus universitarios.

“Holocausto, refugiados, la importancia de Israel en momentos de necesidad en el extranjero, y el hecho de que Israel es un país pequeño que lucha por su existencia… esa es historia que leen en un libro”, dijo Sachs, refiriéndose a los judíos estadounidenses más jóvenes. “No formaron parte emocionalmente de ello de ninguna manera ni en ninguna forma. Y entonces miran sus valores y las cosas en las que creen. Y no lo ven en Israel”.

Los judíos estadounidenses tienen una relación complicada con Israel

Solo alrededor de 4 de cada 10 adultos judíos religiosos menores de 45 años en Estados Unidos dicen que apoyar a Israel es “extremadamente” o “muy” importante para su identidad judía, mientras que cerca de la mitad de los adultos judíos religiosos mayores lo dicen, según la encuesta de AP-NORC.

En la encuesta, realizada entre 1.022 adultos judíos —incluidas personas que se identifican como judías por religión y personas sin afiliación religiosa que se identifican como judías por cultura, etnicidad o antecedentes familiares— también se encontró que solo alrededor de la mitad de los adultos religiosos dicen que las actuales operaciones militares de Israel en Gaza están justificadas. La cifra baja a 2 de cada 10 entre los adultos judíos sin afiliación religiosa.

Al mismo tiempo, alrededor de 6 de cada 10 adultos judíos dicen que el prejuicio contra las personas judías es un problema “extremadamente” o “muy” grave en Estados Unidos hoy.

Para muchos israelíes, las amenazas a la seguridad contra los judíos hacen aún más trágico —y peligroso— que los judíos estadounidenses jóvenes no vean al Estado de Israel como un refugio o siquiera como un aliado.

“El antisemitismo, tristemente, nos ayuda a explicar por qué una patria judía no es una mala idea”, expresó Asaf Zamir, vicealcalde de Tel Aviv que se desempeñó como cónsul general en Nueva York. “Oponerse al gobierno está bien, pero no se puede entender la propia historia como judío sin entender el papel de Israel en ella”.

Israel se acerca a judíos seculares y liberales en Norteamérica

Con el fin de promover un apego más profundo entre Israel y los judíos de la diáspora, el gobierno y las organizaciones religiosas refuerzan los programas de intercambio. Durante décadas, jóvenes israelíes han viajado a campamentos de verano judíos en toda Norteamérica, y judíos no israelíes reciben viajes gratuitos a Israel.

“Ver Israel y conocer a israelíes es el estándar de oro”, dijo Itai Nixon sobre los programas que llevan adolescentes al país.

Gidi Mark, de Taglit-Birthright, indicó que, desde 2023, con múltiples guerras, hay menos participantes en los recorridos, y que sus reacciones al visitar Israel también han cambiado. Recordó a un participante gritando “¡Israel! ¡Israel!” afuera de su hotel solo porque se sentía seguro para expresarse.

“Estas personas no se sienten libres de experimentar quiénes son en los lugares de donde vienen”, afirmó.

Estas y otras iniciativas se centran en judíos seculares y en adherentes al judaísmo reformista, que es la rama más grande de la religión en Norteamérica y enfatiza valores progresistas como la justicia social.

Los judíos ortodoxos en el extranjero tienden a tener lazos más fuertes con Israel, y los judíos ortodoxos en Israel tienden a verse a sí mismos como más cercanos a los judíos de la diáspora que los israelíes seculares, señaló Hermann.

Dentro del movimiento reformista israelí, que es una parte pequeña del judaísmo en el país, existe un impulso para enviar a más jóvenes israelíes a Estados Unidos, incluso como consejeros de campamento.

“Ese tipo de acción es importante, esa conexión uno a uno que dice: ‘¿Sabes qué? Creemos en las mismas cosas que ustedes. De verdad, en general tenemos la misma ideología, y sentimos que necesitamos cambiar Israel juntos’”, dijo Sachs. “Necesitamos ser socios para hacer de Israel el país que todos necesitamos”.

Alma Edry, de 18 años, pasa dos meses como consejera en un campamento de verano judío progresista en Ontario con adolescentes y jóvenes adultos de Canadá y Estados Unidos. Dijo que su mayor sorpresa ha sido “que Israel sea algo tan importante para la gente fuera del país”.

“La mayoría de sus amigos son anti-Israel”, dijo sobre los campistas. “Esta es su oportunidad de celebrar su conexión”.

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La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP