Prensa iraní: Israel ataca yacimiento de gas vital para la energía de Irán

Instalaciones asociadas al yacimiento de gas cerca de Asaluyeh, en la costa iraní del Golfo Pérsico, estaban en llamas el miércoles, reportaron medios estatales, e Irán prometió atacar instalaciones energéticas en otros países del Golfo en represalia.

La guerra de Irán ha provocado un enorme shock energético en la economía mundial al estrangular las exportaciones de petróleo crudo y gas natural licuado a través del estrecho de Ormuz. Irán también ha atacado instalaciones clave de exportación en sus vecinos, lo que ha añadido más presión al alza sobre los precios de la energía, aunque los vecinos de Irán —Arabia Saudí, Qatar, Omán, Irak y los Emiratos Árabes Unidos— no están participando en los ataques de Estados Unidos e Israel.

En el caso de Pars del Sur, el shock energético parecería tener un objetivo distinto: no las exportaciones de Irán, sino su mayor fuente de suministro energético interno en un país que a veces tiene dificultades para producir suficiente electricidad.

Estos son puntos clave que hay que saber sobre el yacimiento Pars del Sur y el impacto del ataque:

Irán depende en gran medida del gas para producir electricidad y calentar los hogares. Es el cuarto mayor consumidor de gas natural del mundo, detrás de Estados Unidos, China y Rusia, según el Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia, aunque su economía es mucho más pequeña. A diferencia de otros países de Oriente Medio, utiliza gas para calefacción debido a su clima frío y gran parte de ese consumo está subvencionado, lo que desincentiva el uso eficiente. Pars del Sur es la principal fuente.

Aunque Pars del Sur abastece principalmente las necesidades internas de Irán, los precios mundiales del petróleo subieron y los precios del gas en Europa se dispararon un 7% tras conocerse la noticia, por temores a represalias iraníes contra la infraestructura energética del Golfo.

“El ataque es una escalada grave que amenaza con ataques de represalia contra instalaciones de producción del Golfo e israelíes”, declaró Andrés Cala, analista geopolítico de la firma de inteligencia energética Montel News.

Irán ha tenido dificultades con una infraestructura energética endeble

Irán ha sufrido escasez de electricidad por interrupciones en el suministro de gas, aunque sobre el papel cuenta con enormes reservas energéticas. En julio, edificios públicos tuvieron que cerrar cuando una ola de calor tensionó la red eléctrica.

Qatar e Irán explotan el mayor yacimiento de gas del mundo

El yacimiento de gas se llama Pars del Sur y, del lado qatarí, se llama North Field. Sin embargo, los dos países han hecho usos marcadamente distintos de las mismas reservas subterráneas.

Qatar, que tiene una población mucho menor, ha invertido miles de millones en desarrollar el yacimiento como fuente de gas natural licuado, que antes de la guerra exportaba desde su instalación de Ras Laffan. Allí, el gas se enfría hasta convertirlo en líquido y se carga en buques cisterna que se dirigen a clientes en Asia, quienes lo vuelven a convertir en gas. Es un negocio lucrativo y ha convertido a Qatar en el proveedor de aproximadamente una quinta parte del GNL mundial.

Ras Laffan cerró tras un ataque iraní, lo que elevó los precios del gas natural en Europa, aunque el GNL de Qatar se destina en su mayoría a Asia. Esto se debe a que la interrupción está incrementando la competencia global por cargamentos escasos que pueden enviarse a cualquier lugar.

La condena de Qatar al ataque se basa en el temor de que Ras Laffan vuelva a ser atacada, indicó Anne-Sophie Corbeau, investigadora del centro de Columbia.

“Están absolutamente preocupados de que sean los siguientes en la lista... Les preocupa ser alcanzados por un dron y que haya daños en sus instalaciones de GNL, porque para ellos eso sería realmente un desastre”, señaló Corbeau.

Irán es otra historia. Las sanciones y la falta de inversión hacen que Irán inyecte su gas en su propio sistema de gasoductos y lo use dentro del país para cocinar, calentar hogares, generar electricidad y como materia prima para la industria. Irán exporta relativamente poco, unos 9.000 millones de metros cúbicos, frente a los más de 120.000 millones de metros cúbicos de Qatar. Los clientes de exportación de Irán son Turquía y Armenia, ambos con acceso a suministros alternativos.

Irán intentó desarrollar GNL para exportación, pero las sanciones por su programa nuclear lo bloquearon

Irán llegó a planear tres proyectos de exportación de GNL en su costa del Golfo Pérsico, uno con Total Energies y otro con Shell. Pero las sanciones han bloqueado los proyectos al impedir la importación de tecnología e inversión. Según se informa, un tercer emplazamiento en Asulayeh —cerca del lugar de los ataques— está próximo a completarse tras haber iniciado su construcción hace casi 20 años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP