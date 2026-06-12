Premier británico afirma que permanecerá en el cargo tras renuncia del ministro de Defensa

El primer ministro británico Keir Starmer sale de 10 Downing Street para asistir a la sesión seminal de preguntas al primer ministro en el Parlamento, en Londres, el miércoles 10 de junio de 2026. (AP Foto/Kin Cheung) AP

En las últimas semanas, Starmer ha visto la salida de varios ministros de rango menor y mayor mientras legisladores del Partido Laborista se rebelan y rivales conspiran, desesperados por la implacable impopularidad del gobierno.

Pero la repentina renuncia del secretario de Defensa, John Healey, es un duro golpe. Healey dimitió el jueves y advirtió que el gobierno no gasta lo suficiente en las fuerzas armadas para mantener a Reino Unido a salvo “en este momento de crecientes amenazas”.

Su salida golpea a Starmer en el único terreno en el que el primer ministro, a menudo acosado, ha recibido elogios constantes: el escenario mundial.

Desde que asumió el cargo tras una aplastante victoria electoral en julio de 2024, Starmer ha reforzado el apoyo a Ucrania, trabajando con el presidente francés Emmanuel Macron en una “coalición de los dispuestos” multinacional para ayudar a garantizar la seguridad del país si se alcanza un alto el fuego.

Francia y Reino Unido también han conformado una fuerza de seguridad marítima que ayudaría a mantener abierto el estrecho de Ormuz al transporte marítimo si termina la guerra con Irán.

Starmer también ha sostenido con firmeza que las naciones europeas deben hacer más para financiar su propia defensa en respuesta a las críticas del presidente Donald Trump a los aliados de Estados Unidos en la OTAN.

“Starmer ha sido sistemáticamente firme al advertir sobre el riesgo para la seguridad que representa Rusia”, señaló Olivia O’Sullivan, jefa del programa Reino Unido en el Mundo del centro de estudios Chatham House. “El público le ha reconocido bastante mérito por tener que lidiar con Trump y hacerlo con un nivel de serenidad y calma. Y, al igual que gobiernos británicos anteriores, ha sido un aliado cercano y constante de Ucrania”.

El dinero para defensa está en juego

Lo que está en juego es el largamente esperado Plan de Inversión en Defensa del gobierno, una hoja de ruta sobre cómo Reino Unido aumentará el gasto militar hasta alcanzar el 3,5% del PIB para 2035. Las fuerzas armadas británicas también buscan revertir años de declive frente a una Rusia cada vez más asertiva, que invadió a su vecina Ucrania en 2022 y pone a prueba cada vez más las defensas de las naciones europeas con actividades abiertas y encubiertas.

Healey afirma que el gasto en defensa debe alcanzar el 3% del PIB para 2030. Renunció frustrado después de que la jefa del Tesoro, Rachel Reeves, se negara a ceder en un plan que no alcanza esa cifra.

Citando una evaluación de inteligencia británica, indicó que Rusia podría atacar a un país miembro de la OTAN en una fecha tan próxima como 2030 y dijo que un plan de gasto inferior al necesario “podría hacer que el país sea menos seguro”.

Los críticos sostienen que el gasto militar puede ser un pozo sin fondo y señalan que los proyectos de adquisiciones con frecuencia se retrasan y exceden el presupuesto.

El exministro de las Fuerzas Armadas Al Carns, que dimitió el jueves pocas horas después de Healey, dijo que no se trata solo de gastar más dinero, sino de gastarlo con inteligencia. Afirmó que el plan de inversión no era “lo suficientemente transformador”.

“Quiero ver un porcentaje más alto para sistemas no tripulados, IA, datos —los datos son la nueva pólvora—, y tenemos que impulsar eso si vamos a ganar la próxima guerra”, declaró a la BBC.

Las dimisiones podrían acelerar la salida de Starmer

Healey no es el primer ministro del gobierno en dimitir. El mes pasado, Starmer perdió a varios ministros subalternos y luego al secretario de Salud, Wes Streeting, quien renunció para poder postularse para dirigir el partido si se convoca una contienda.

Muchos esperan que el alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, desafíe a Starmer por el liderazgo si resulta elegido al Parlamento en una elección especial el jueves.

Pero la salida de Healey, visto durante mucho tiempo como un ministro leal sin ambiciones personales de liderazgo, “sugiere que la credibilidad de Starmer, incluso entre su círculo íntimo de ministros, quizá se está agotando”, dijo O’Sullivan.

Starmer insistió el viernes en que se mantendrá en el cargo, al afirmar que su trabajo es tomar “decisiones difíciles”.

El primer ministro le dijo a la BBC que la defensa es “mi prioridad número uno. Y he tomado las decisiones difíciles para asegurar que estemos a salvo como país”.

“No me voy a ir. No creo que debamos sumir al país en el caos de una elección de liderazgo”, manifestó. “No creo que deba ocurrir, pero si ocurre, entonces lucharé”.

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La periodista de The Associated Press Danica Kirka contribuyó a esta historia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP