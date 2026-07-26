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Precios del crudo bajan tras pausa en ataques entre EEUU e Irán

NUEVA YORK (AP) — Los precios del petróleo bajaron en las primeras operaciones del domingo, alejándose aún más de su máximo de dos meses alcanzado la semana pasada, después de que Estados Unidos e Irán se abstuvieran de lanzar ataques militares en el golfo Pérsico por segundo día consecutivo.

ARCHIVO - Varios automóviles cargan combustible en una estación de servicio Gulf Oil en la autopista Massachusetts Turnpike, el domingo 19 de julio de 2026, cerca de Boston. (AP Foto/Gene J. Puskar, archivo)
ARCHIVO - Varios automóviles cargan combustible en una estación de servicio Gulf Oil en la autopista Massachusetts Turnpike, el domingo 19 de julio de 2026, cerca de Boston. (AP Foto/Gene J. Puskar, archivo) AP

El precio del barril de crudo Brent para entrega en septiembre cayó 4,9%, a 92,02 dólares, poco después de que se reanudaran las operaciones. El descenso ocurrió tras una caída de 3,9% el viernes.

El Brent, el referente internacional, llegó brevemente a 102 dólares por barril la semana pasada. Eso fue 30 dólares más de lo que se pagaba a comienzos de mes por el contrato con mayor volumen de negociación en el mercado del Brent, y el nivel más alto desde mayo.

Los precios del petróleo se dispararon este mes debido al incremento en los combates en Oriente Medio, y a los temores de que una reanudación de una guerra total ralentice aún más el flujo mundial de crudo.

La capacidad de los buques tanque para atravesar con seguridad el estrecho de Ormuz ha sido la principal preocupación del mercado petrolero desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán a finales de febrero. La estrecha franja de agua frente a la costa iraní es la ruta por la que normalmente sale del golfo Pérsico una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo, y en gran medida el conflicto ha paralizado el tráfico marítimo.

Desde entonces, los productores han buscado rutas alternativas, pero esas también están bajo presión. La semana pasada, ataques alcanzaron a petroleros saudíes que usaban el mar Rojo para salir de la región. Cuando hay menos crudo disponible para que los clientes lo compren, el precio sube y los precios del combustible también.

En Estados Unidos, el precio promedio de un galón de gasolina regular el domingo fue de 4,11 dólares, frente a 3,90 dólares hace un mes y apenas 3,15 dólares hace un año, según el club automovilístico AAA.

Si los precios del petróleo se mantienen elevados, ello podría derivar en precios más altos para cada producto que se envía por barco, por camión o por avión en diversas partes del mundo, incluidos los alimentos. Aunque la economía de Estados Unidos sigue creciendo, el conflicto en curso con Irán ha reducido la confianza de los consumidores.

El precio de un barril del petróleo estadounidense de referencia para entrega en septiembre bajó 5,6% el domingo, a 84,34 dólares. El viernes cayó 3,1%.

Por su parte, el precio de un barril de crudo Brent para entrega en octubre, que ahora es la parte del mercado con mayor volumen de negociación, cayó 4,6%, a 87,48 dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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