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Powell anota 33 puntos y Bulls cortan racha de 8 derrotas al vencer a Hawks 125-117 en prórroga

CHICAGO (AP) — Norman Powell anotó 33 puntos y los Bulls de Chicago rompieron una racha de ocho derrotas al doblegar el viernes 125-117 a los Hawks de Atlanta en un partido de la Copa NBA, dirimido en tiempo extra.

Isaac Okoro, alero de los Bulls de Chicago, anota frente a los Hawks de Atlanta en el tiempo extra del partido del viernes 13 de noviembre de 2026 (AP Foto/David Banks)
Isaac Okoro, alero de los Bulls de Chicago, anota frente a los Hawks de Atlanta en el tiempo extra del partido del viernes 13 de noviembre de 2026 (AP Foto/David Banks) AP

Josh Giddey repartió 14 asistencias y capturó 10 rebotes, y se unió a Jalen Smith (12 rebotes) e Isaac Okoro con 15 puntos cada uno por Chicago, que llegaba tras haber perdido nueve de sus 10 partidos esta temporada.

La única victoria anterior de los Bulls había llegado en Milwaukee el 23 de octubre.

Patrick Williams anotó 13 puntos, Buddy Hield sumó 12 y Matas Buzelis sumó 11 por Chicago, que cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas en casa.

Jalen Johnson registró 16 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias por los Hawks, que se fueron al descanso perdiendo por siete unidades.

CJ McCollum anotó 20 puntos, Onyeka Okongwu aportó 17 y Nickeil Alexander-Walker terminó con 16 también por Atlanta. Jock Landale (12 puntos) y Luguentz Dort (10) también anotaron cifras de dobles dígitos.

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