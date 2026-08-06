Posible acuerdo sobre Ormuz, soldados israelíes mueren en Líbano y más noticias de Oriente Medio

Gente pasa tiempo en la playa mientras se ven mercantes fondeados detrás en el estrecho de Ormuz, cerca de Bandar Abbas, Irán, el miércoles 5 de agosto de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP) AP

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos en la guerra de Irán y el conjunto de Oriente Medio el jueves.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, aifrmó que un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz con Omán, que se encuentra al otro lado de la vía marítima, está en la “etapa final” de redacción. En declaraciones el miércoles, indicó que se emitirá un comunicado conjunto “si ciertas partes no obstaculizan este proceso”, en aparente referencia a Estados Unidos.

Es probable que el acuerdo esté condicionado a que Estados Unidos levante su bloqueo sobre los puertos de Irán.

El estrecho es crucial para el transporte marítimo mundial y el suministro de energía. Antes de la guerra, que comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero, alrededor de una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo pasaba por esa vía marítima en la boca del golfo Pérsico.

El jueves, todas las miradas estaban puestas en Estados Unidos a la espera del próximo acontecimiento.

Dos soldados israelíes murieron y otros cuatro resultaron gravemente heridos en una explosión en el sur de Líbano, informó el ejército israelí el jueves. Las muertes son las primeras de Israel desde que en junio se implementó una frágil tregua entre Israel y el grupo político y militar libanés Hezbollah, respaldado por Irán.

El ejército israelí lanzó ataques el miércoles en el sur de Líbano en respuesta a lo que describió como una violación del alto el fuego por parte de Hezbollah y advirtió a los residentes de otra aldea huyeran, la primera advertencia de este tipo que Israel emite en Líbano en semanas.

La escalada se produjo mientras negociadores libaneses e israelíes se reunían en Roma para discutir la implementación del acuerdo de junio, en virtud del cual se supone que las fuerzas israelíes deben retirarse de las zonas que ocupan en el sur de Líbano, a cambio del desarme de Hezbollah.

La guerra y la arena amenazan un sitio del Patrimonio Mundial en Sudán

La guerra en Sudán ha puesto en peligro las antiguas pirámides de Meroe, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO conocido por su arquitectura singular y angulosa, ya que los esfuerzos de preservación se han detenido por completo.

El mortífero conflicto de Sudán, que estalló en abril de 2023, ha destruido muchos de los sitios históricos y museos del país. La UNESCO advirtió en abril que los sitios culturales e históricos están bajo una amenaza creciente.

Ubicado a unos 200 kilómetros (125 millas) al norte de la capital, Jartum, Meroe comprende más de 200 pirámides construidas entre el 800 a.C. y el 350 d.C. como tumbas reales del Reino de Kush. El arqueólogo Mahmoud Suleiman advirtió que podrían producirse derrumbes en el lugar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP