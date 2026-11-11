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Portugal cierra todas las escuelas y servicios no esenciales ante una gran tormenta atlántica

LISBOA (AP) — Portugal cerró todas las escuelas y suspendió los servicios públicos no esenciales el miércoles, mientras una gran tormenta del Atlántico se dirigía hacia el territorio continental del país.

Asistentes recuperan sus paraguas en la sede de la conferencia tecnológica Web Summit en Lisboa, el martes 10 de noviembre de 2026, mientras Portugal se prepara para la llegada de la tormenta Charles, lo que llevó a los organizadores a cancelar el segundo día del evento el miércoles. (AP Foto/Armando Franca)
Asistentes recuperan sus paraguas en la sede de la conferencia tecnológica Web Summit en Lisboa, el martes 10 de noviembre de 2026, mientras Portugal se prepara para la llegada de la tormenta Charles, lo que llevó a los organizadores a cancelar el segundo día del evento el miércoles. (AP Foto/Armando Franca) AP

Las calles permanecían en gran medida desiertas antes de la llegada de la tormenta Charles, después de que el gobierno pidiera a la gente que se quedara en casa, ya que se esperaba que lluvias intensas y mala mar azotaran la costa portuguesa, con ráfagas de viento de hasta 140 kilómetros por hora (85 millas por hora).

Era la primera vez, que se tuviera registro, que las aproximadamente 8.000 escuelas de Portugal cancelaban las clases en todo el país debido al pronóstico de una tormenta.

Autobuses sin pasajeros circulaban por la capital del país, Lisboa, donde algunas calles se inundaron debido a desagües obstruidos. Una cadena nacional de supermercados cerró sus tiendas, mientras que una conferencia internacional de tecnología en Lisboa, a la que asistían unas 70.000 personas, canceló las actividades del día.

El gobierno de centroderecha del país enfrentó duras críticas en enero por su débil respuesta cuando la tormenta Kristin golpeó el centro de Portugal, derribó miles de árboles y causó daños generalizados que aún se están reparando.

Se esperaba que la peor parte de la tormenta Charles golpeara la costa atlántica el miércoles por la tarde y la noche, desde el suroeste, después de que azotara la isla portuguesa de Madeira el martes con vientos de 130 km/h (81 mph).

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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