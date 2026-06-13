Portugal asume las expectativas del Mundial, adonde lleva el recuerdo de Jota

Cristiano Ronaldo, de Portugal, entrena el sábado 13 de junio de 2026, en Palm Beach, Florida, de cara al debut de su equipo en el Mundial (AP Foto/Marta Lavandier) AP

El plantel, que cuenta con el delantero estelar Cristiano Ronaldo, está entre los favoritos para ganar el torneo ampliado a 48 selecciones y levantar su primera Copa del Mundo, pero los jugadores todavía no están mirando tan lejos.

“No hemos hablado de poner una presión alta sobre nuestro equipo", dijo el mediocampista Vitinha el sábado, antes de la primera sesión de entrenamiento de Portugal en Estados Unidos. "Todas las competiciones se ganan enfocándose en el momento presente y sin preocuparse por resultados futuros.

“Lo que podemos hacer es pensar partido a partido. ... Nos encantaría ganar y, si superamos la fase de grupos, iremos un partido a la vez”.

Portugal inicia la fase de grupos contra Congo el 17 de junio en Houston.

Vitinha señaló que el equipo cree que tiene el talento para llegar lejos en el certamen. Añadió que cada jugador competirá con un recordatorio sentido.

El primer ministro de Portugal se reunió recientemente con el equipo y regaló a cada jugador una pulsera con su nombre, así como el del delantero del Liverpool Diogo Jota, quien murió en un accidente automovilístico en España en julio pasado.

Jota, quien era un habitual convocado a la selección de Portugal, también fue incluido este año como miembro honorario del equipo por el entrenador Roberto Martínez.

“Hemos recibido esto con mucho cariño”, dijo Vitinha mientras señalaba la pulsera verde y roja en su muñeca.

Portugal llegó a Estados Unidos el viernes por la noche y tendrá su base en Palm Beach Gardens, Florida, durante todo el Mundial. Un grupo entusiasta de aficionados vitoreó y entonó cánticos el sábado, mientras los jugadores ingresaban al campo, y Cristiano encabezó a los jugadores que respondieron con un aplauso al público.

Faltaba poco para la puesta del sol en una tarde húmeda, pero las temperaturas en Palm Beach estaban en poco menos de 90 grados Fahrenheit (alrededor de 31-32 Celsius).

Ha habido preocupación por el impacto de las temperaturas extremas tanto en los jugadores como en los espectadores en muchas de las 16 ciudades sede, y se han implementado ciertas protecciones, como estaciones de enfriamiento y pausas de hidratación durante los partidos.

Vitinha admitió que espera que el calor afecte a los jugadores de Portugal, pero sabe que será igual para muchas otras selecciones.

“Obviamente la cuestión física es muy importante”, manifestó. “Las condiciones meteorológicas afectarán mucho la manera en que jugamos, pero eso es para todos. No es solo para nosotros. Con las temperaturas en Estados Unidos, México y Canadá, es muy diferente, pero es el campeonato del mundo. No hay excusas. No hay condiciones que puedan impedirnos darlo todo por nuestra selección”.

Los jugadores se hidrataron durante toda la sesión de entrenamiento del sábado, como es habitual en cualquier práctica, pero no parecían muy afectados por el calor. Quizá ya estaban bastante aclimatados para entonces, después de pasar un tiempo en la playa más temprano para relajarse.

“Es importante para nuestra cabeza, para nuestro aspecto mental también, aprovechar las condiciones que tenemos, para relajarnos un poco”, enfatizó Vitinha.

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FUENTE: AP