Portero holandés Bart Verbruggen, bajo observación por lesión de cadera antes de debutar en Mundial

ARCHIVO- de izquierda a derecha y de arriba a abajo, aparecen en esta foto del lunes 17 de noviembre de 2025 los seleccionados holandeses Bart Verbruggen, Nathan Ake, Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Cody Gakpo, Tijjani Reijnders, Jurrien Timber, Xavi Simons, Memphis Depay y Donyell Malen (AP Foto/Peter Dejong, archivo) AP

Verbruggen, de 23 años, es el guardameta titular para el seleccionador Ronald Koeman. La figura del Brighton fue sustituida por Mark Flekken en la victoria por 2-1 sobre la selección uzbeca, mientras que Robin Roefs también integra la convocatoria mundialista.

Holanda inicia la búsqueda de su primer título mundial el domingo en Dallas. Después de su partido contra Japón, disputará encuentros de la fase de grupos grupo ante Suecia el 20 de junio y Túnez el 25.

“Tenemos que esperar. Creemos que (Verbruggen) puede llegar al partido del domingo, pero día a día tenemos que analizar eso. El resto de los chicos está bien físicamente”, indicó Koeman, tras una práctica ligera de 90 minutos en el centro de entrenamiento del club femenino Current de Kansas City.

Holanda, que ha llegado a tres finales de la Copa del Mundo pero nunca ha ganado el torneo, anunció el lunes que Jurrien Timber quedó descartado por una lesión inguinal, a pesar de que el defensor del Arsenal, de 24 años, había jugado 55 minutos en la derrota en la final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain hace poco más de una semana.

Timber fue reemplazado en la convocatoria por Lutsharel Geertruida, quien juega para el Sunderland.

La lesión de Timber se produjo después de que Holanda se enteró que no contaría con Xavi Simmons, uno de sus principales generadores de juego. Simmons fue operado el mes pasado tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en un partido de la Liga Premier inglesa con el Tottenham.

Holanda voló a su campamento base del Mundial en Kansas City, Missouri, después de su partido contra Uzbekistán, disputado el lunes en Nueva York. Koeman canceló una sesión de entrenamiento el martes, en parte por los índices de calor.

Y la mayoría del plantel jugó tenis-balón, durante el entrenamiento abierto del miércoles. Sin embargo, seguía haciendo un calor brutal bajo el sol del mediodía.

Consultado sobre si estaba acostumbrado a entrenar con ese clima, el capitán Virgil van Dijk, recordó las giras de pretemporada que sus clubes han realizado en Estados Unidos a lo largo de los años. La mayoría de esos partidos se disputan a finales de julio y principios de agosto.

“En distintos lugares de Asia, era un tipo de temperaturas similar. Había mucha humedad. Pero va a ser lo mismo para todos los equipos", desestimó Van Dijk. "Hay que adaptarse rápido, y también hay que adaptarse durante los partidos. ... Estaremos listos”.

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FUENTE: AP