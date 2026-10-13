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Portero del Villarreal se pierde juego de Liga de Campeons tras asalto armado en casa

VILLARREAL, España (AP) — El portero del Villarreal Péter Gulácsi se perdió el partido de la Liga de Campeones de su equipo contra el Napoli el martes debido a un asalto armado en su domicilio, informó el club.

Los jugadores del Villarreal celebran al final del partido de fútbol de la fase de liga de la Liga de Campeones entre el Villarreal y el Nápoles, en Villarreal, España, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Alberto Saiz)
Los jugadores del Villarreal celebran al final del partido de fútbol de la fase de liga de la Liga de Campeones entre el Villarreal y el Nápoles, en Villarreal, España, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Alberto Saiz) AP

Medios españoles reportaron que hombres armados entraron en la casa del guardameta húngaro mientras Gulácsi estaba allí con su esposa y sus dos hijos. Según se informó, ocurrió durante la noche del lunes al martes.

No hubo reportes de heridos.

El club indicó antes del partido que Gulácsi, de 36 años, no estaría disponible “por motivos personales”. Luiz Júnior estuvo en la portería del Villarreal debido a la ausencia de Gulácsi.

El club español ganó el partido de la fase de liga por 3-1.

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FUENTE: AP

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