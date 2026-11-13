Portero de Andorra suspendido 12 partidos por choque que causó la muerte de un jugador

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El guardameta del Andorra, Jesús Owono, reacciona tras chocar con el delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, durante un partido de fútbol en Santa Cruz de Tenerife, España, el lunes 2 de noviembre de 2026. (Foto AP) AP

El comité disciplinario de la federación española de fútbol impuso la sanción a Owono el viernes, 10 días después de que De Miguel muriera un día después de su choque con Owono.

El comité disciplinario indicó que Owono empleó “fuerza excesiva” en la colisión.

De Miguel perseguía un balón alto en el mediocampo cuando fue golpeado en el pecho por Owono, que salió corriendo muy fuera de su área, cerca del final del partido del 2 de noviembre en Tenerife. De Miguel, de 30 años, sufrió un paro cardíaco tras la colisión. Murió al día siguiente.

Owono difundió un comunicado a través de su club en el que expresó su pesar y ofreció sus condolencias a la familia de De Miguel.

La policía española abrió una investigación por un posible homicidio involuntario. Según la ley española, las muertes por causas no naturales, incluidos los accidentes, están sujetas a investigación judicial, aunque los fiscales han señalado que es poco probable que haya un proceso penal.

El entrenador del Andorra, Carles Manso, manifestó el jueves que dependerá de Owono decidir cuándo se siente listo para volver a jugar.

“Está profundamente afectado por la situación. Le daremos el espacio para que se sienta completamente libre de decidir si, y cuándo, podría querer regresar”, afirmó Manso. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP

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