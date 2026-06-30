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Portero alemán Manuel Neuer se retira de nuevo tras eliminación del Mundial

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — El portero alemán Manuel Neuer se retiró de la selección por segunda vez tras la temprana eliminación del equipo en el Mundial.

El portero alemán Manuel Neuer le aplaude a los aficionados tras la derrota en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial en penales ante Paraguay el lunes 29 de junio del 2026. (AP Foto/Martin Meissner)
El portero alemán Manuel Neuer le aplaude a los aficionados tras la derrota en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial en penales ante Paraguay el lunes 29 de junio del 2026. (AP Foto/Martin Meissner) AP

Neuer, de 40 años, a quien convencieron para salir del retiro justo antes del torneo, manifestó en entrevistas televisivas que la sorpresiva derrota del lunes ante Paraguay sería su último partido internacional.

Neuer respondió “Sí” al canal Sportschau cuando le preguntaron si eso era todo, mientras que a Magenta TV le aseguró que no seguiría jugando. “No. Es muy amargo terminar así”.

Alemania quedó eliminada al perder 4-3 ante Paraguay en la tanda de penales, después de que los equipos empataron 1-1 tras la prórroga.

Neuer ya se había retirado del fútbol internacional después de la Eurocopa 2024 y había insistido en que no regresaría.

Oliver Baumann, del Hoffenheim, asumió como el portero principal de Alemania tras las lesiones del guardameta del Barcelona Marc-André ter Stegen y disputó los últimos seis partidos de clasificación del equipo, además de los amistosos previos al torneo.

Pese a las negativas del jugador y del seleccionador alemán Julian Nagelsmann, las especulaciones sobre un posible regreso de Neuer continuaron hasta que Nagelsmann lo confirmó al incluir al guardameta del Bayern Múnich en su convocatoria para el Mundial como el portero número 1 de Alemania, relegando a Baumann.

La decisión no dio resultado. Neuer atajó un penal en la tanda contra Paraguay, pero no fue suficiente, ya que tres jugadores alemanes fallaron sus disparos.

Neuer, que debutó con Alemania en 2009, era el único integrante que quedaba de la selección que ganó el Mundial de 2014. Disputó 128 partidos con Alemania.

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Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

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