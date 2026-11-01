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Porter Jr. y Randle impulsan a los Nets a su primera victoria, 98-90 ante los Pacers

INDIANÁPOLIS (AP) — Michael Porter Jr. anotó 23 puntos y Julius Randle sumó 20 para liderar a los Nets de Brooklyn a una victoria por 98-90 sobre los Pacers de Indiana la noche del domingo.

Michael Porter Jr. (17), de los Nets de Brooklyn, dispara de larga distancia frente a Andrew Nembhard (2), de los Pacers de Indiana, en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Indianápolis. (AP Foto/AJ Mast)
Michael Porter Jr. (17), de los Nets de Brooklyn, dispara de larga distancia frente a Andrew Nembhard (2), de los Pacers de Indiana, en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Indianápolis. (AP Foto/AJ Mast) AP

Day’Ron Sharpe logró un doble-doble con 15 unidades y 13 rebotes, la mayor cifra del equipo, para los Nets, que ganaron por primera vez en esta temporada. Los Nets tuvieron ventaja de 43-37 en rebotes.

Andrew Nembhard encabezó a los Pacers con 23 tantos y Pascal Siakam aportó 17.

Los Nets estuvieron arriba por 12 en tres ocasiones distintas en el tercer cuarto, pero los Pacers recortaron la desventaja a 75-72 en los primeros tres minutos del cuarto periodo con triples consecutivos de Larry Nance Jr. y Nembhard. Indiana no volvió a acercarse más que eso el resto del partido.

Los Nets lanzaron para 38% en la primera mitad, pero aun así lograron irse al descanso con ventaja de 43-40. Indiana encestó apenas 32% en tiros de campo y acertó solo 4 de 20 desde la línea de tres puntos. Ambos equipos arrancaron con lentitud, y los Nets tomaron ventaja de 12-10 con un triple de Randle cuando quedaban menos de cinco minutos en el primer cuarto. Eso borró la última ventaja de los Pacers, que era de 10-9.

Brooklyn amplió la ventaja a 71-62 al término de tres cuartos, ya que ambos equipos lanzaron mejor en la segunda mitad.

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