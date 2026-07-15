Por segundo año consecutivo Patrick Surtain II es elegido mejor esquinero de la NFL por AP

ARCHIVO - Foto del 6 de febrero del 2025, Patric, Surtain II de los Broncos de Denver, Jugador Defensivo del Año 2025, posa tras ganar el premio en el NFL Honors.. (AP Foto/Matt York, Archivo) AP

El back defensivo de los Broncos de Denver ha sido seleccionado cuatro veces al Pro Bowl, ha sido dos veces All-Pro del primer equipo, una vez del segundo equipo y fue apenas el séptimo esquinero en ganar el premio AP al Jugador Defensivo del Año de la NFL, al obtener el galardón tras la temporada 2024.

Ahora, Surtain fue elegido el mejor esquinero de la NFL por segundo año consecutivo por The Associated Press en una encuesta de pretemporada.

Surtain recibió siete votos de primer lugar de un panel de ocho periodistas de fútbol americano de AP, quienes clasificaron a los cinco mejores jugadores en la posición, basando sus selecciones en el estado actual de cara a la temporada 2026. Los votos de primer lugar valían 10 puntos. Los votos del segundo al quinto lugar valían 5, 3, 2 y 1 puntos.

Derek Stingley Jr. obtuvo el otro voto de primer lugar y terminó segundo. Quinyon Mitchell y Devon Witherspoon empataron en el tercer puesto, y Trent McDuffie y Sauce Gardner empataron en el quinto.

Surtain se ha convertido en un jugador de élite en una posición de primer nivel. Permitió 31 recepciones y los quarterbacks que defendió tuvieron un indice de pasador 66,5 cuando fue atacado en 2025.

Surtain tuvo una intercepción, principalmente porque los equipos no lanzan en su dirección. Se perdió tres partidos por una distensión en el pectoral, pero regresó en los playoffs para ayudar a los Broncos a llegar al juego de campeonato de la AFC.

2. Derek Stingley Jr., Texans de Houston

Stingley fue All-Pro por segunda temporada consecutiva y se ha consolidado como uno de los mejores esquineros en cobertura de la liga para la férrea defensa de Houston.

Tuvo cuatro intercepciones, permitió 34 recepciones en cobertura y desvió nueve pases en cobertura la temporada pasada. Los quarterbacks rivales registraron apenas un índice de pasador de 67,4 en su contra.

Stingley fue seleccionado un puesto antes que Sauce Gardner, como el número 3 global, en el draft de 2022.

Recibió cinco votos de segundo lugar y apareció en siete boletas.

3. (empate) Quinyon Mitchell, Eagles de Filadelfia

Mitchell obtuvo honores All-Pro en apenas su segunda temporada en la NFL.

Permitió 36 recepciones en cobertura, desvió siete pases y los quarterbacks tuvieron apenas un índice de pasador de 58,4 en su contra. Mitchell no tiene una intercepción en la temporada regular, pero ha atrapado cuatro en cinco partidos de playoffs con los Eagles.

Mitchell apareció en seis boletas.

3. (empate) Devon Witherspoon, Seahawks de Seattle

Witherspoon fue seleccionado a su tercer Pro Bowl en tres temporadas, obtuvo honores All-Pro del segundo equipo y ayudó a Seattle a ganar el Super Bowl.

Concedió 46 recepciones en cobertura y los quarterbacks tuvieron un índice de pasador de 99,8 en su contra. Witherspoon apareció en cuatro boletas.

5. (empate) Trent McDuffie , Rams de Los Ángeles

McDuffie ha sido uno de los mejores esquineros de ranura de la liga en sus primeras cuatro temporadas en Kansas City, ayudando a los Chiefs a ganar dos Super Bowls y a disputar otro.

McDuffie fue All-Pro del primer equipo como esquinero de ranura en 2023 y una selección del segundo equipo en 2024. Los Rams lo adquirieron a cambio de un paquete de selecciones del draft, incluida la número 29 global en el draft de abril de este año.

Permitió 37 pases en cobertura, desvió cuatro y tuvo una intercepción. Permitió un índice de pasador de 94,7 cuando fue atacado.

McDuffie apareció en tres boletas.

5. (empate) Sauce Gardner, Colts de Indianapolis

El dos veces All-Pro fue traspasado de los Jets a los Colts en un acuerdo de gran impacto a cambio de dos selecciones de primera ronda a mitad de la temporada pasada, pero jugó apenas cuatro partidos con su nuevo equipo debido a una lesión en la pantorrilla.

Gardner recibió tres votos.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP