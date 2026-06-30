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Por qué un Mundial de sorpresas le sirve de advertencia a Inglaterra al enfrentar a Congo

ATLANTA (AP) — Alemania se despidió del Mundial. Brasil fue llevado al límite por Japón y Holanda fue eliminado.

Harry Kane durante un entrenamiento de Inglaterra en el Mundial, el martes 30 de junio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel)
Harry Kane durante un entrenamiento de Inglaterra en el Mundial, el martes 30 de junio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Los pesos pesados del fútbol han sido sacudidos por adversarios sin complejos.

Y Thomas Tuchel, el seleccionador alemán de Inglaterra, no tiene ningún problema con eso en la antesala del partido de dieciseisavos de final de los Tres Leones contra Congo el miércoles en Atlanta.

“Creo que, en cierto modo, puede calmarnos. Los márgenes son muy estrechos. Son partidos muy cerrados y eso nos permite a ser precavidos”, dijo Tuchel. "Ayuda a poner en el marco correcto lo que está pasando en esta Copa del Mundo y en el fútbol mundial”.

Inglaterra es la gran favorita para avanzar frente a un equipo que disputa por primera vez una ronda de eliminación directa y que está en su primera Copa del Mundo desde 1974.

Pero Tuchel, cuyo equipo fue criticado tras su empate sin goles con Ghana en la fase de grupos, señaló que la brecha se está cerrando en el fútbol internacional.

Eso quedó en evidencia cuando Alemania, cuatro veces campeona del mundo, sucumbió en una tanda de penales ante Paraguay. La pentacampeona Brasil necesitó un gol en el tiempo añadido para remontar y lograr una victoria 2-1 contra Japón.

Previo el torneo, Cabo Verde amargó al campeón europeo España en un empate sin goles y Congo empató 1-1 con la Portugal de Cristiano Ronaldo.

“Es difícil para cualquier equipo desarmar a otros equipos, especialmente cuando llegas como favorito. Especialmente cuando te enfrentas a equipos que no tienen nada que perder", indicó Tuchel. "Para mí y para nosotros casi nos ayuda a calmar la mente, a aceptar la situación y a sacarle el máximo provecho”.

Aunque la victoria de Marruecos en la tanda de penales contra Holanda fue menos sorpresiva, el campeón africano ha pasado rápidamente de ser un modesto a un aspirante serio en la Copa del Mundo.

Congo está lejos de esas alturas, pero llega al partido contra Inglaterra sin miedo.

“Es cierto que estamos ante un partido difícil, pero de ninguna manera insuperable", señaló su seleccionador Sébastien Desabre. "Lo hemos demostrado contra equipos que se suponía que eran superiores a nosotros: que en realidad podíamos ofrecer una buena actuación. Así que nos estamos enfocando en nuestras fortalezas, seguimos nuestro camino y, una vez que llegas a este punto de la competición, es difícil para todos”.

Ha habido una respuesta mixta a las actuaciones de Inglaterra hasta ahora, pese a encabezar su grupo con un registro invicto de dos victorias y un empate.

Tuchel dijo que estaba decidido a entretener a los aficionados y que no tenía problemas para lidiar con las expectativas de un país que no gana un trofeo desde que se consagró en casa en 1966.

Tuchel, un entrenador alemán acostumbrado a ganar títulos, fue contratado específicamente con la intención de romper esa larga sequía.

“Me encantan estas situaciones. Siento que es un privilegio estar en estas situaciones. Simplemente podemos aceptarlo", dijo Tuchel. "Somos los favoritos. Jugamos contra nuestras propias expectativas. Esperamos llegar más lejos que los dieciseisavos de final. Así son las cosas.

“Entonces, ¿por qué nuestros aficionados no habrían de esperarlo? ¿Por qué la opinión pública no habría de ser la misma?”

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Vea más cobertura de la Copa del Mundo de AP aquí

FUENTE: AP

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